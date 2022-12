Tendencia: en la ciudad, hay un boom de tatuajes de la Selección

Las agujas entran en la piel, literalmente. Si el diseño demanda varias horas de sesión, el cuerpo se cansa. Algunos lo resisten más que otros, pero todos coinciden en que es el dolor más dulce. El sonido de las máquinas parece música para quienes están de un lado y del otro de las camillas. Ese éxtasis que despiertan los tatuajes se entremezcla con la pasión de los puntanos que quieren cumplir sus promesas mundialistas o que simplemente buscan grabar para siempre el momento más sublime: Argentina campeón del mundo. Afirman que en San Luis hay un boom de tattoos de la Selección.

“Me han llegado muchísimos mensajes para consultar por alguna frase, para hacer la fecha (del partido que llevó a la gloria), entre otros. La verdad es que hay muchísima demanda de tatuajes del Mundial. Lo que más me piden son rostros, por el momento no los trabajo, pero si es algo más sencillo como la copa o una frase, sí los hago. Ya hice uno de Messi besando la copa”, comentó en diálogo con El Diario de la República Mely Tattoo, una artista de la ciudad.

En el mundo de la modificación corporal hay una regla de oro: los tatuajes en verano son muy delicados. Hay que cuidarlos del sol, de las altas temperaturas, del agua. Si ese tratamiento meticuloso no se concreta, lo más seguro es que la intervención no resulte de la mejor manera, por más que el tatuador sea el más experimentado. Eso no es impedimento para que las agendas exploten con pedidos futboleros.

“Nos pidieron este tipo de trabajos desde que terminó el último partido. En ese momento decidimos organizar un Flash Day (jornada en la que los clientes pueden hacerse algo rápido, a precios accesibles y en un único día) especial como para que vinieran sin turno. Tuvimos que rechazar algunos porque no llegábamos con el tiempo, nos pedían diseños muy grandes y el flash se trata de cosas chiquitas. Algunos los hicimos y otros los programamos para enero”, dijo la tatuadora Adriana Irusta.

La artista detalló que en el local donde trabaja, lo que más solicitaron fueron cuestiones alusivas a Messi, al "Dibu" Martínez, frases de los jugadores, el 5 de copas (que se ha tornado una verdadera tendencia), banderas argentinas y el Sol de Mayo, entre otros.

“La gente a veces no sabe la cuestión de los precios, vienen con la idea de hacerse algo grande y cuando ven lo que cuesta se asustan; terminan optando por uno más chico. Más allá de todo, la verdad es que hay promesas por cumplir esta semana”, agregó Irusta.

Un clásico es la frase “Qué mirás, bobo. Andá pa’llá, bobo”. En la mayoría de los locales consultados se trató de un pedido en común. Aunque en menor medida, también están los que quieren algo totalmente personalizado y buscan que los artistas los orienten con diferentes alternativas.

“No solo vinieron por el último partido. Antes de esa jornada, empezaron a consultar por distintos diseños; incluso llegamos a hacer un par de tatuajes. Después de la copa, claramente explotó. Ese mismo día en que salimos campeones, empezaron a llegar consultas con imágenes de lo que querían”, contó la tatuadora Florencia Calderón.

De acuerdo a lo que sostuvo, lo que fue furor en el local donde trabaja es Messi con la copa, en diferentes formas. También el escudo de la AFA con las tres estrellas, la copa y el 5 de copas. La mayoría de las consultas terminaron inmortalizadas.

“Lo que pasó se trata de algo muy importante y es muy hermoso llevarlo en la piel. Nosotros lo hacemos con toda la dedicación posible, es un orgullo tatuar estas cosas. Y uno en parte también queda en la historia de quien nos eligió para algo que va a durar toda la vida”, manifestó.

A romper el chanchito

El costo de un tatuaje es algo totalmente difícil de precisar. Es prácticamente una máxima: depende del tamaño, de los colores, de la complejidad, de la zona a intervenir; varía según un número de circunstancias que cada artista sabe cómo evaluar.

Asimismo, para dar una idea, un tattoo pequeño y sencillo, sin mucho color, puede partir de una base de $5 mil. Según la experiencia y calidad del artista, ese número puede fluctuar. Puede llegar hasta $8 mil algo de 10 centímetros, por ejemplo. Siempre con la palabra “depende”.

Si se habla de acciones más complejas en las que el color predomina, donde se manipulan técnicas más meticulosas y en lugares menos sencillos, ya hay que pensar en romper el chanchito. Ese tipo de creaciones se desarrollan en sesiones que pueden llevar al menos entre dos y tres horas cada una; ahí el monto por encuentro se puede calcular en un promedio de entre $20 mil y $25 mil, según el artista.