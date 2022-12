Pablo César Solari: "Amo estar con mi familia y con la gente"

Además de su dedicación y talento innato, que lo han hecho triunfar y jugar actualmente en River Plate, una de las características que más distingue a Pablo César Solari es su humildad. El delantero del "Millo" es uno más en el pueblo donde creció. Disfruta de las vacaciones junto a su gente, charla con los vecinos, firma autógrafos, posa para las fotos y siempre, pero siempre, da una sonrisa. ¡Es feliz en casa!

"Soy de acá. Amo estar con mi familia y con la gente. Me siento feliz y descanso. Por ahí salir un poco de la vida cotidiana de un futbolista está bueno, y cada uno tiene su manera. La mía es venir y descansar, es lo más lindo", comenta a El Diario de la República el jugador de 21 años, surgido en el Club Social y Deportivo Arizona, ubicado en el sur de la provincia, en el Departamento Dupuy.

Pablo, al igual que su hermano Santiago (jugador de Gimnasia de Mendoza) y Santiago Rodríguez (figura en Instituto de Córdoba), otras dos joyas que tiene la localidad de Arizona, hizo realidad el sueño de convertirse en profesional. El camino, como es sabido, no fue fácil. Tras iniciarse en el club del pueblo, continuó las inferiores en la escuela Rumbo a Vélez, en General Pico (La Pampa). Luego pasó por Talleres de Córdoba y Colo Colo de Chile, equipo con el que debutó el 5 de diciembre de 2020 y consiguió grandes actuaciones que le permitieron estar en la mira del conjunto de Núñez.

Pablo se sumó a River en julio de este año y debutó en la fecha 9 de la Liga Profesional ante Gimnasia de La Plata.

"Cuando me dijeron que River mostraba interés sentí una emoción terrible. Me acuerdo que estaba almorzando con mi novia y llamaron, y no lo podía creer. Fue algo por lo que siempre luché, me emocionó porque es un sueño que estoy cumpliendo. Es lo que siempre busqué de chiquito, cuando iba a jugar a las calles de tierra y hacíamos los arcos con ladrillos. Uno veía a River como lo máximo y la verdad es que hoy estoy contento. Disfruto cada día en el club, más que todo porque soy hincha y la paso muy bien", señaló Pablo.

Respecto a Marcelo Gallardo, ex DT multicampeón con River que le dio el visto bueno, manifestó: "Siempre lo dije, estoy muy agradecido. Él me trajo a River y me hizo cumplir un sueño, me convirtió en mejor jugador. Con él conocí posiciones nuevas que por ahí no venía haciendo, y hoy en día me siento un jugador más completo".

Pablo, Destacado este 2022 por El Diario y que el pasado sábado participó de un partido de fútbol junto a su hermano y Santi Rodríguez, con quienes compartió un justo reconocimiento de parte de la gente y la Municipalidad de Arizona, hizo un balance de lo que dejó la reciente temporada.

"Es bueno. No de la manera en que me hubiera gustado; por ahí tuve un traspié a lo último, que me hubiese gustado terminar mejor. Pero bueno, son cosas que esta profesión trae y el único que es regular es Messi. Igual, uno trabaja siempre para ser lo más regular posible, para llegar a lo más alto y dar lo máximo en el equipo, que es lo más importante", dijo.

En la despedida, la joyita del "Millonario" les dejó un mensaje a los más pequeños. "Deben ser felices y disfrutar el juego".

Ante la consulta de poder vestir a futuro la celeste y blanca, dijo que le gustaría pero no se presiona. "Me gusta ir paso a paso, ir mejorando entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. Esta profesión es eso, corregir lo que no se viene haciendo bien y lo que se hace bien seguir fortaleciéndolo. Hay que estar tranquilo, yo creo que las cosas llegan".

Redacción/MGE