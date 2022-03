Las mujeres rurales y un espacio de integración

Buena Esperanza fue sede de un concurrido primer encuentro departamental de mujeres en Dupuy, denominado '19M'. A la cabeza de la organización de la jornada estuvo la diputada provincial Sofía Larroude. “Organizamos actividades para mujeres con diversos intereses. Hubo talleres de Derecho y Género, a cargo de Dalia Rivero; una charla sobre ETS del Ministerio de Salud; intervenciones artísticas, con Carina Komrovsky; Maricel Bianchi, de la Universidad Católica de Cuyo, habló sobre El rol de la mujer contemporánea; y la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad dejó interesantes reflexiones. Además, la presidenta de la Sociedad Rural de San Luis (SRSL) se acercó a las productoras e hizo encuestas. Las conclusiones son muy buenas”, indicó la joven de 28 años, y añadió que en total hubo 1.800 asistentes que pudieron compartir sus vivencias cotidianas.

Por su parte Yeny Yurchag, la presidenta de la Sociedad Rural, habló con productoras del sur de la provincia. “Como presidenta de la Sociedad Rural e integrante de la Comisión deMujeres, fui a contarles que las mujeres de a poco nos hemos ganado nuestros lugares, que ellas también pueden acceder a esos cargos involucrándose, considero que tienen que agruparse y formar una entidad que las represente en el sur, una que proteja sus derechos, que las informe y para que conozcan los proyectos y programas que hay, a nivel provincial y nacional, para crecer y acceder a beneficios y créditos”, dijo.

Sin micrófono y en grupos de charlas amenas en ronda, Yurchag contó: “Hablamos de aspectos relacionados a las materias primas y todos los productos a los que se les puede agregar valor. No me cerré en lo ganadero específicamente, también tocamos temas de agricultura. Una señora me contaba que tenía muchas plantas de tomate y que los vendía por kilo, entonces le explicamos también que puede hacer salsas y envasarlas. Más los procesos de comercialización de esos mismos productos”.

Durante diferentes momentos de la jornada, fueron muchas las productoras que se acercaron a Yurchag para hacerle consultas. “Me preguntaban cómo podían acceder a capacitaciones, ya que muchas de ellas tienen sus propios emprendimientos y quieren mejorarlos o trabajar de manera óptima. Ellas necesitan conocer algunos aspectos para no abandonar sus proyectos”, explicó.

Una de las herramientas que implementó la presidenta de la Rural para obtener datos sobre el perfil de las productoras del sur fue la encuesta. “Considero que para poder organizar encuentros o capacitaciones primero tenemos que saber qué necesidades tienen. Qué tipo de actividad quieren realizar o están desarrollando”, aseveró, y siguió: “Percibí que hay muchísimo interés por aprender y conocer, pero les falta acceso. Hay casos en los que cuentan con el servicio de internet pero no sabrían dónde tienen que buscar la información. Queremos ser ese nexo entre ellas y este tipo de cosas. Hay casos en que no saben cómo iniciar los trámites para tener los títulos de sus propiedades o los de sus animales”.

Todos estos trabajos se realizan con diferentes fines, “buscamos delegadas en el sur de la provincia para armar una red de mujeres ruralistas, para que se sumen a la Comisión de Mujeres de la SRSL o al Ateneo. Queremos estar en contacto y sumar”, afirmó, y dijo que lo que más le llamó la atención fue la cantidad de mujeres que se acercaron para decirle que “estaban sorprendidas de que fuera una mujer la que ocupara la presidencia de la Rural. Las invité a que se acerquen y participen”, cerró.