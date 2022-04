La UPrO capacitará a disidencias y mujeres en tareas de construcción

Este miércoles presentaron el Plan Estratégico de Mujeres y Disidencias en la Construcción en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que está orientado a acercar herramientas de capacitación para mujeres y disidencias que tengan conocimiento en el rubro o que les gustaría iniciar un camino laboral en el sector. Alrededor de veinte vecinas se sumaron al Registro Provincial.

La propuesta es el resultado de un convenio firmado entre la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Provincia, a cargo de Ayelén Mazzina; la UPrO y Matria en Construcción, una cooperativa de trabajadoras que se dedican al oficio y que comparten realidades similares.

"Venimos a romper estereotipos y estigmas. La pandemia recrudeció las desigualdades de género y volvimos muchos años para atrás. Hoy tenemos que pararnos firmes y seguir luchando por mucho más, y este plan tiene que ver con eso, con empoderar a las mujeres y disidencias, adolescentes y niñas, que sepan que pueden hacer cualquier actividad y que tienen derecho a capacitarse y trabajar", mencionó Mazzina.

Marina Vicencio tiene 41 años y estudió en la UPrO, y comentó: "Siempre me interesó la construcción. Cuando los albañiles iban a casa siempre estaba metida ahí, ayudando, cavando un pozo, desde cero. Estas iniciativas me parecen espectaculares, sobre todo para que nos tomen como pares, que nos valoren y que podamos trabajar de lo que nos gusta". Su compañera de la misma edad, Patricia Tisera, agregó: "Me encantaría desarrollarme en este trabajo, está bueno porque nos preguntaron si teníamos hijos y sobre nuestro tiempo disponible".

La presidenta de Matria en Construcción, Anahí Quiroga, es arquitecta y desde hace quince años se dedica a esta actividad. "Trabajé como docente formando albañilas y después no las veía en las obras; ahí fue cuando empezó a hacerme ruido. Empecé a encontrar chicas sueltas que trabajaban de manera solitaria y empezamos a desarrollar este equipo hace año y medio, aproximadamente. Queremos que mujeres y disidencias se animen a entrar a la obra, que se puedan hacer cargo, romper un rubro que está muy masculinizado", sentenció.

Además, reflexionó sobre lo complejo que resulta el camino para mujeres que quieren insertarse en este tipo de oficio. "Queremos incentivar a que se animen, por gusto o por curiosidad. Nuestra idea es hacer cuadrillas y no dejarlas solas, hacer un seguimiento y que nos vayan comentando sobre su situación", aseguró.

El rector de la universidad, Joaquín Surroca, resaltó: "Es un honor ser parte de este plan. Esto es parte de una política de Estado fuertemente impulsada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Nosotros somos el agente que va a capacitar, vamos a transmitir habilidad y conocimiento, de manera inclusiva".

Por el momento, aún no está definido cuándo comenzarán las capacitaciones.