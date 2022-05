Repararon el acueducto norte y restablecían el servicio en la zona

Después de un día y medio de trabajo, Obras Sanitarias Mercedes reparó una fuga en el acueducto norte, que abastece de agua potable a un tercio de los hogares de la ciudad. Para poder concretar los arreglos, más de diez barrios tuvieron disminuido o directamente interrumpido el servicio desde el domingo, pero ayer por la tarde, al cierre de esta edición, ya habían empezado a restablecerlo.

El coordinador técnico de la institución, Guillermo Girardi, contó que todo comenzó cuando recibieron un reclamo el sábado a la tarde. “Ya habíamos tenido algunos llamados por turbidez en el Altos del Oeste y de falta de provisión en la zona sur del kilómetro 4, que también se alimenta de allí”, relató.

Cuando recorrieron la zona, detectaron que había una pérdida muy grande a la altura de la calle Sargento Baigorria y el canal de la dársena. El domingo por la mañana comenzaron con la organización del operativo, a eso de las 18 cortaron el paso del agua para drenar la cañería y poder intervenirla sin problemas y ayer desde la mañana comenzaron con las excavaciones.

“Por eso pecamos de avisar con poca anticipación porque necesitábamos hacer el trabajo lo más rápido posible. Entendemos que era una dificultad hacerlo un lunes por la mañana, pero era una emergencia y si no la arreglábamos corríamos el riesgo de que incrementara y después fuera peor”, reconoció.

Cuando cavaron y llegaron al conducto, pudieron encontrar la falla. “Las pérdidas estaban en las soldaduras que unen los diferentes tramos de caños, que son de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) de 630 milímetros. Más de la mitad de la circunferencia tenía una abertura de un centímetro aproximadamente y por ahí salía el agua”, contó.

Por eso, la reparación consistió en colocar una junta que cubra toda la zona. "Es un cuerpo de hierro, pintado con Epoxy para que dure más, que tiene unas gomas de espesor para que sellen. Son varias partes y cada una se ajusta con bulones una a la otra, achicando el diámetro. De esa forma, hace fuerza sobre los caños y tapa la pérdida", describió el ingeniero.

Un rato después del mediodía, el trabajo principal ya estaba terminado y las cuadrillas comenzaron a dejar pasar el líquido. Girardi aclaró que no se puede lanzar toda la presión de inmediato, porque podría provocar un efecto adverso y volver a dañar la tubería. "Se tiene que llenar el caño y una vez que esté completo y haya salido el aire por las purgas, ahí comenzamos a aumentar el caudal hasta llegar a la normalidad. En esos momentos, debemos corroborar que la junta funcione bien y que no haya ningún problema", amplió. Incluso, no cubren de tierra el acueducto en el momento, sino que lo dejan "un tiempo prudencial", para chequear que no haya ningún otro inconveniente.

Además, Obras Sanitarias aprovechó el corte del servicio para arreglar dos válvulas que también tenían roturas, aunque de menor envergadura. Este lunes por la tarde, las canillas de los barrios comenzaron a brindar agua nuevamente.

