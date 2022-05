Agostina Santín, una campeona que vive y respira hockey

Todavía no cae. Respira profundo. Se seca las lágrimas. Se abraza con sus compañeras; de reojo busca a mamá Eli, quien viajó de San Luis a Santa Fe para ver la final del Argentino de Selecciones de hockey. Es Agostina Santín, quien con 22 años se dio un gran lujo: el domingo pasado se consagró campeona con Buenos Aires y compartió equipo con Delfina Merino y Micaela Retegui. "Esta oportunidad la veía muy lejos y casi imposible, y hoy se me dio. No tengo palabras para expresar mi felicidad", comenzó diciendoa El Diario.

Hizo tenis, natación, gimnasia artística y pádel. Pero cuando el hockey apareció en su vida, llegó para quedarse. Fue como un amor a primera vista. Sus primeros pasos fueron en Lomas, que luego se fusionó con GEPU; después se fue a jugar a Universitario de Córdoba, hasta que San Lorenzo asomó en el horizonte. Hace tres años que está en el "Ciclón", donde fue elegida la mejor jugadora del club.

Con todos esos pergaminos, un día le sonó el teléfono: era número desconocido. Atendió tímidamente, y del otro lado estaba Jorge Crovetto (entrenador del seleccionado de Buenos Aires). El motivo de la llamada era para citarla para el primer equipo. Con la voz algo temblorosa, Agostina le respondió que sí. Cortó y llamó a casa para contarle a la familia. Las lágrimas fueron las protagonistas casi exclusivas en esa comunicación que duró quince minutos, pero pareció más extensa. Así comenzó esta ilusión, este sueño de Agos.

Después de siete entrenamientos con sus nuevas compañeras, de jugar varios amistosos, llegó el día de la verdad. Santa Fe la esperaba para que jugara su primer Argentino de Mayores con Buenos Aires. Pasaron la zona de grupos sin inconvenientes. Derrotaron a Mar del Plata 3-1, a Mendoza 4-1 y empataron con Litoral 1-1. En la semifinal dieron cuenta de Bahía Blanca 3-1, se metieron en la final y ahí, después de empatar 0-0 con Córdoba, lo derrotaron 2-0 en los penales australianos. Buenos Aires, al igual que en 2021, se subía al escalón más alto del podio, pero esta vez con una puntana en cancha: Agostina Santín.

"El camino a la final fue hermoso. Desde el primer minuto como equipo estábamos muy concentradas y con los objetivos muy claros. Sabíamos que para llegar teníamos que cumplir los acuerdos que teníamos como grupo y como equipo. Uno de ellos era jugar nuestro juego, jugar lo que entrenamos y sobre todo jugar en equipo", aseguró.

Este título lo pongo dentro de mis premios favoritos. Viví un hermoso sueño con un gran equipo". Agostina Santín, jugadora de hockey puntana.

Pero más allá del título, la puntana cumplió otro sueño: jugar con su ídola Delfina Merino y con Micaela Retegui, dos jugadoras con experiencia en Las Leonas.

"Tuve el placer de compartir cancha y entrenamientos con Delfina Merino y con Micaela Retegui. La verdad no tengo palabras, son personas increíbles adentro y fuera de la cancha. Cumplí otro de mis sueños, que era poder jugar con ellas", aseveró.

Se ganó un lugar en el equipo. Y a la hora de elegir cuáles fueron sus mejores juegos no lo dudó. Se queda con el duelo ante Mar del Plata y con el choque de la semifinal frente a Bahía Blanca. "Me sentí suelta y siento que me salió todo bien y que le fui útil al equipo".

Con su ídola. Junto a Delfina Merino posa con la copa en Santa Fe.

Es una volante con mucho vértigo. Se puede mover tanto por derecha como por izquierda. Es una jugadora versátil que se adapta bien a cualquier sistema. Cumplió un sueño, pero no se conforma y redobla la apuesta. Va por más. "No puedo expresar mi emoción, mi felicidad. Con la piel de gallina empecé y terminé el torneo. Me traigo momentos hermosos vividos adentro y afuera de la cancha. Disfruté cada segundo, minuto y hora que estuve en Santa Fe", contó.

Vive y respira hockey. Es una apasionada. El hockey es su vida. Son muchas horas de entrenamiento, pero ella sabe que todo sacrificio, a la corta o a la larga, da sus réditos. Y cuando llegó a Buenos Aires fue con un fin: aprender y crecer para llegar a ser una Leona. Ese es el próximo objetivo de esta puntana que cada día juega mejor.

MM