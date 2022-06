Quiso violar a su ex, la golpeó y la amenazó con un cuchillo: fue preso

Brayan Nicolás Lezcano había violado en diferentes ocasiones la medida judicial que le impedía acercarse a Y., su expareja. Como consecuencia de esas desobediencias, la Justicia de Villa Mercedes hasta lo procesó. Al parecer eso tampoco le importó, porque siguió hostigando a la mujer. Pero la última vez que lo hizo fue demasiado lejos. No solo ingresó a la fuerza a la casa de su ex, sino que después la golpeó, intentó violarla y, como no lo consiguió, la amenazó con un cuchillo. Por eso, a diferencia de otras ocasiones en las que solo le impusieron una restricción de acercamiento, el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, le dictó la prisión preventiva por los siguientes cuatro meses.

El joven de 24 años está imputado por "Desobediencia de una orden judicial", "Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa", "Lesiones" y "Amenazas". El ataque que le valió la cárcel ocurrió la mañana del sábado 21 de mayo. La víctima contó que Lezcano entró a su vivienda por una ventana que estaba rota. Hacía ya tres meses que el acusado no vivía ahí.

Una vez adentro, comenzó a agredir a Y., le arrancó la ropa para abusarla sexualmente y, cuando la víctima se resistió, él sacó un cuchillo y la amenazó con el arma en mano. "Como todo fue presenciado por los hijos de ella, de 15 años, él desistió de violarla", señaló el fiscal instructor Maximiliano Bazla, de acuerdo al relato de la damnificada.

Lezcano, entonces, se fue del domicilio de su ex, pero media hora después regresó. Volvió a insultarla y a amenazarla.

Todo eso fue comprobado a través del "relato de la víctima y de dos vecinos, y de la revisión médica que confirmó la existencia de las lesiones", dijo el fiscal. A esa prueba aún falta incorporar lo que los hijos de Y. contarán en las audiencias de Cámara Gesell, que ya fueron pedidas por Bazla.

MM