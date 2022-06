"Deseaba que el equipo genere este ida y vuelta con la gente"

Levantarse de una derrota tan dolorosa como la que sufrió GEPU no es una tarea fácil, pero la frustración se aliviana si el proyecto emprendido supera ampliamente los resultados deportivos y en eso está el equipo puntano, que se quedó con las manos vacías en la final de conferencia de la Liga Federal, donde estuvo a un partido y hasta a un par de minutos de conseguir el ascenso.

Esto lo sabe claramente Gustavo "Lobito" Fernández, el hacedor de un equipo supercompetitivo que llegó más lejos de lo soñado en este primer intento y que fue una parte en este resurgir del sentimiento del pueblo puntano por el básquet, en especial por GEPU.

—¿Cuáles son las sensaciones después de la derrota y lo cerca que estuvieron de lograr el ascenso?

—Las sensaciones las tengo que dividir en dos: la estrictamente deportiva, que genera tristeza y la frustración del momento por no poder ganar el partido que necesitábamos para ascender, pero la otra parte es de mucho orgullo por haber llegado a la instancia decisiva y por haber tenido en todo momento las posibilidades de concretar. Una chance siendo dominados, pero generando una oportunidad en el final y la otra siendo dominadores, pero dejando pasar esa chance.

—¿Hay una explicación deportiva de por qué se escapó?

—En ambos encuentros no supimos manejar la toma de decisiones en los minutos finales, no pudimos tener claridad. Nos pesaron el nerviosismo y la presión. Hubo alguna acción en particular en la que pudimos hacer algo diferente y el final hubiera sido distinto, pero eso no tapa absolutamente nada de lo que hicimos. Los jugadores me pusieron a mí en una condición o en un estado de satisfacción general por la temporada que realizaron en la que teníamos un objetivo primario que no era el ascenso, sino que era demostrar que en San Luis el básquet podía implementarse otra vez de manera seria y ese fue un objetivo cumplido.

—¿Esperabas el ida y vuelta que se generó con la gente?

—Más que esperarlo lo deseaba. Después, que pasara o no es otra cosa, pero el vínculo que se presentó no solo del equipo con la gente, sino de todos los que trabajaron en el club fue muy fuerte. Porque además hay que entender que este era un grupo de jugadores desconocidos, con un par de locales que marcaron el camino y fuimos forjando un feedback en el que el público se sentía representado por el coraje por encima de lo normal que demostró este equipo, que se sobrepuso a muchos problemas desde el arranque del campeonato. Creo que eso hizo que San Luis se acerque más a nosotros.

—Está claro que GEPU tiene que seguir por este camino, pero vos ¿tenés ganas de continuar con esto que empezaste?

—Por supuesto, por eso vine. En la charla inicial con los dirigentes, antes de arrancar este torneo, nos propusimos que esta primera etapa era para prepararnos para poder recibir una categoría mejor y hacer de esto un proyecto ambicioso. Tengo muy claro el objetivo, mi idea es quedarme acá y veremos cuáles son los pasos a seguir, pero me siento listo para lo que viene.

—Armaste una linda simbiosis con Gustavo Morla, se los veía muy alineados en todo.

—Eso no es algo común, para nada es fácil, lo interesante es tener la sensación de que elegís bien y eso con Gustavo lo sentí de entrada, porque más allá de que tenemos una manera similar de pensar, también al ver sus análisis de rivales y jugadores me permitió descansar muy tranquilo en la propuesta que él me traía como asistente, porque veíamos lo mismo. También se sumó muy bien Franco a la preparación física, un chico que no tenía experiencia en básquet, quien fue escuchando y realizando una tarea inmejorable. Me encontré con un cuerpo médico superprofesional que está preparado para esta y para cualquier categoría. Ellos pusieron en cancha a Gustavo Acosta, quien tenía un desgarro en el bíceps y jugó igual la serie final, entonces siento que como cuerpo técnico estamos preparados para cualquier categoría.

—¿Ya tienen fecha de regreso al trabajo o todavía hay que planificarlo?

—El 23 de agosto estaríamos empezando la pretemporada. Eso es lo que está en mi cabeza y solo resta definir qué categoría estaríamos enfrentando.

—Es decir que la dirigencia podría buscar alguna plaza en una categoría superior.

—Yo calculo que sí, ese siempre fue el deseo. En estos días seguro se estará definiendo eso y otras cosas.

—¿Qué se le puede decir a la gente que acompañó al equipo?

—Que nos quedó la mejor sensación. Más allá de la frustración de la derrota, con el paso de las horas y repasando la temporada, siento que la gente no solo nos vino a mirar, sino que se sintió parte del equipo y eso me parece que es algo que colabora para lo que viene, porque ya no va a ser una sorpresa, porque ya va a estar atenta y porque probablemente consigamos que se interese más cantidad de personas por el equipo mucho antes que en la instancia de playoffs.