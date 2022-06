"Platón: obras completas", filosofía en lápiz

El cable a tierra fue el dibujo para Fermín Peluffo, quien encontró en el lápiz y el papel una buena forma de canalizar sus sentimientos, humores y emociones. Así creó a Platón, el personaje animado de la muestra que inauguró el sábado en la sala Amigxs de Merlo y que recorre una serie de historietas que tiene como protagonista a un zorrito simpático inspirado en la fauna autóctona del Valle del Conlara. Quienes quieran visitar "Platón: obras completas" y conocer la técnica y el hijo animado de Peluffo, podrán recorrerla hasta fines de junio de lunes a viernes de 16 a 20 con entrada gratis.

"Platón nació en el Valle hace cinco años, cuando decidí radicarme en la Villa de Merlo. La muestra recorre una línea cronológica, que pasa por los primeros bocetos de la caricatura hasta las últimas que realicé en mi casa-estudio", adelantó el artista, que también expone obras de otras provincias que trajo especialmente para la ocasión.

Peluffo nació en Buenos Aires y desde que tiene noción del tiempo, dibuja. Empezó a los tres años y no paró hasta la actualidad. En su infancia, sus padres le descubrieron el talento y lo llevaron a estudiar a la escuela de José Mazza, creador de la historieta "Jaimito", una historia animada dibujada en un formato similar a las del reconocido "Patoruzú". Fermín siguió sus estudios en su juventud, donde se formó como ilustrador en la escuela de Carlos Garaycochea, y se especializó en caricatura y dibujo humorístico. Antes de radicarse en Merlo y elegirlo como el lugar para explotar la creación con nuevos personajes, trabajó para diversas productoras de cine y agencias publicitarias como storyboarder y publicó sus trabajos en diarios y revistas.

"El dibujo es mi canal de expresión, donde saco todo lo que tengo dentro y principalmente lo que pienso y siento", contó el artista, que actualmente brinda talleres en espacios como La Parra y apuesta sin cesar a las aventuras de Platón.

Solitario y aventurero, Platón recorre diferentes lugares en su historieta, ambientada en Merlo y sus alrededores, mientras vive situaciones que pueden sucederle a cualquier humano. Camina por la ruta sin rumbo fijo encontrándose con un plato volador, anda en globo aerostático, se sorprende por las noticias del diario o mira la Luna sentado en la inmensidad de las sierras.

"Me encanta Merlo y me gusta saber que pude crear desde este lugar tan hermoso. Los dibujos de Platón evocan esa tranquilidad y felicidad que me trajo cambiar de aire y venir a la provincia tan solo con las ganas de dibujar", expresó el dibujante.

La muestra nuclea más de 36 obras en exposición y es la primera vez que la monta en Amigxs. "Estoy muy agradecido por la organización y curaduría de la muestra, espero que a la gente le guste lo que realicé y recorra junto a Platón los años más importantes de mi carrera", concluyó.

DÍA: Hasta fin de mes

HORA: De lunes a viernes, de 16 a 20

LUGAR: Teatro Amigxs de Merlo

ENTRADA: Gratis