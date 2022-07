El Plan Toro vuelve renovado con su aporte sanitario

Después del éxito que tuvo la primera edición del Plan Toro, que finalizó en 2019 con muchos pequeños productores ganaderos beneficiados en cuanto a renovación de padres de plantel y mejoras genéticas en sus rodeos, el Gobierno de San Luis decidió lanzar una segunda etapa, para lo cual ya está organizando reuniones informativas con el objetivo de que se pueda sumar la mayor cantidad posible de criadores para elevar los números productivos generales de la provincia.

Con ese objetivo, el jueves pasado hubo un encuentro en la Sociedad Rural del Norte, en Quines, ya que el Departamento Ayacucho será uno de los primeros en los que se abrirá el juego, junto con Belgrano, San Martín y Junín. Antes, los funcionarios ya habían presentado los principales lineamientos en San Luis y Villa Mercedes, aunque estas localidades deberán esperar para sumarse a un plan que pretende abarcar toda la provincia.

“Vamos a arrancar con todo el norte provincial, en un abordaje territorial que será a la inversa de la edición inicial. Esto se debe a que luego de hacer un resumen de lo que fue el primer Plan Toro nos dimos cuenta de que en estos departamentos fue donde detectamos más positivos y hay una mayor atomización de los rodeos”, contó Oscar Cheratto, jefe del Subprograma Producción Pecuaria, quien tiene a su cargo el desarrollo del plan.

La idea es volver a cubrir todo el territorio puntano. Por eso este año concentrarán los esfuerzos en el norte, en 2023 el plan se extenderá a Chacabuco, Pringles y Pueyrredón, para terminar en 2024 con los dos departamentos ganaderos por excelencia, como son Dupuy y Pedernera. “En definitiva, lo va a definir la Comisión Provincial de Sanidad (Coprosa), pero el cronograma inicial sería ese, para poder a partir de 2025 exigir todos los requisitos sanitarios al ganado en pie que ingrese de otras provincias”.

Buenos antecedentes

Cheratto sabe que el Plan Toro original dejó una huella que ahora hay que aprovechar. “El 94% de los productores que tienen más de mil cabezas ya tienen los controles sanitarios incorporados al calendario y analizan sus toros”, comentó, para agregar que buscan beneficiar a aquellos que no tienen posibilidades económicas, los pequeños criadores de menos de cien vacas: “Ellos van a tener los análisis que hace el Laboratorio del Campo sin costo, solo tendrán que pagar los honorarios del veterinario y los gastos de movilidad del profesional”.

Un gran avance respecto del plan original es que ahora incorporarán tecnología para hacer los análisis, que serán por el método de PCR, que cobró notoriedad con la pandemia de COVID-19.

“El raspaje de los toros es el mismo, pero en vez de hacer dos separados en el tiempo, con los problemas que eso acarrea sobre todo en los parajes muy alejados, ahora será uno solo porque el PCR hace una perfecta determinación a nivel molecular. Antes había que llevar el cultivo al laboratorio, hacer una lectura diaria, tener en cuenta la subjetividad de quien hacía esa lectura y esperar por lo menos cinco días para tener el resultado. Ahora la eficiencia será altísima y también la especificidad. En un día ya sabremos si el toro es positivo o no”, contó el funcionario del Ministerio de Producción.

Aparte. Un productor del Departamento San Martín, al momento de ingresar el nuevo toro. Al enfermo debe enviarlo a faena.

Ya no habrá falsos positivos

El método de PCR tiene la ventaja de que detecta todas las cadenas de ADN y brinda datos epidemiológicos muy claros, lo que evita los falsos positivos que hacen perder tiempo e incluso dinero a los productores, que no están para mandar a faena un toro que no esté enfermo. Y también para el gobierno provincial, que de esa manera no repondría un toro que aún tiene capacidad reproductiva.

Un aspecto que siempre distinguió al Plan Toro es la reposición de los animales enfermos, que seguirá siendo gratuita para los que tienen menos de cien vacas. Por supuesto, el productor deberá enviar el toro afectado a faena y presentar el correspondiente DTe por ese movimiento. “En esos rodeos, ya está calculado, tienen entre 4 y 5 reproductores”, aseguró Cheratto, quien aclaró que lo que buscan es detectar tricomoniasis y campylobacteriosis, dos patologías reproductivas muy dañinas para los rodeos vacunos. “La PCR es una técnica más costosa que la tradicional, pero en este caso se necesita una sola determinación. En el mismo proceso, les pediremos a los profesionales que también extraigan sangre para descartar que haya presencia de brucelosis”.

El raspaje permitirá hacer un correcto diagnóstico de enfermedades reproductivas como tricomoniasis y campylobacteriosis.

Otro aspecto novedoso es que harán un examen clínico andrológico para saber si los toros están aptos para la reproducción y se tomará en cuenta la opinión del veterinario sobre la aptitud del animal. “Los productores deben aprovechar ahora para entrar al plan, después nos enfocaremos en el resto de los departamentos y ya no volveremos donde estuvimos”, advirtió el jefe del Subprograma Producción Pecuaria.

Aquellos productores que excedan el número de cien vacas también pueden ser beneficiarios, ya que tendrán la técnica PCR "Real Time" a un precio accesible, que les permitirá detectar ambas enfermedades a un valor único. “El Plan Toro 2 ya está en marcha, los interesados deben llamar al Programa Producción Agropecuaria o al Laboratorio del Campo, que les enviará las muestras del reactivo y los descartables, desde la Autopista de la Información (2664452000).

Para recibir al veterinario, los productores deberán tener a los toros con un reposo sexual de 10 días, encerrarlos el día anterior y disponer de la infraestructura necesaria para trabajar con comodidad. “La reposición de los toros será con animales provenientes de cabañas de San Luis y el Ministerio de Producción se hará cargo del traslado desde el lugar de origen al campo del beneficiario, más allá de las complicaciones logísticas y los costos elevados que hay en la actualidad”, cerró Cheratto.