Realizan charlas en escuelas para prevenir bullying y grooming

Para concientizar a los adolescentes, los jueces de Familia y de Juventud Contravencional realizan charlas educativas sobre bullying y grooming. Hasta el momento, los dos profesionales juntos fueron a dos escuelas, pero continuarán visitando los establecimientos que requieran abordar las temáticas.

"Las instituciones se comunican con nosotros y coordinamos la fecha y el horario. Esta iniciativa surgió por el doctor Diego Nievas, quien es juez de Familia y me invitó a participar", contó Antonela Panero, la jueza de Juventud y Contravención de la Segunda Circunscripción Judicial.

La profesional destacó que los alumnos prestan mucha atención y además les hacen consultas. "Estas charlas no son precisamente porque haya habido casos de bullying en ese lugar, sino para prevenirlos, para que ellos sepan los daños que provocan en una persona de la que se burlan, no solo físicamente. Mi función es contarles que si son denunciados por este tipo de agresiones tienen penas que cumplir", aclaró.

Si son menores de 16 años, las sanciones corresponden al Juzgado de Familia, mientras que hasta los 18 entran en la jurisdicción de Juventud. "Lo importante no es que sea punitorio, sino que tomen conciencia de sus actos. Normalmente se adoptan medidas correctivas, por ejemplo, que ese joven no salga los fines de semana durante un mes. Pero si es una situación de gravedad, como un homicidio, sí puede ir a prisión por más que no llegue a la mayoría de edad", remarcó Panero.

En pocas palabras, el bullying es humillar a una persona con la intención de hacerlo. Quien lo provoca puede incurrir en un delito penal, si golpea, lastima o escracha en redes sociales, entre otras actitudes. "Estos actos tienen que ser intencionados para considerarlos de esa manera. Si un chico se cae y los compañeros se ríen, por ejemplo, no es bullying, pero si lo molestan, lo hacen con el fin de avergonzarlo, sí", sostuvo.

Otro de los temas de abordaje de los encuentros con adolescentes es el grooming, que es un delito que comete un mayor con un menor y es de índole sexual. "Hay que tener mucho cuidado con los dispositivos móviles, yo les sugiero a los padres o tutores que revisen los teléfonos y computadoras de sus hijos porque como es tan accesible internet, pueden ser engañados", aclaró. Luego dijo: "Si un adulto se hace pasar por un menor, entabla un diálogo, le pide fotos íntimas y le envía imágenes de esa índole, eso es grooming. Ha pasado en la ciudad, que afortunadamente se detectó antes que se realice el encuentro personal entre las partes, porque ese es el mayor riesgo que puede existir", enfatizó.

Para los colegios que estén interesados en recibir estas capacitaciones deben comunicarse a través de un correo electrónico: escuelasjusticiasanluis.gov.ar. Allí proponen el encuentro y desde el Poder Judicial se comunicarán para acordar la visita.

Las últimas charlas fueron la semana pasada en la Escuela Nº 106 "Tomás Ferrari".