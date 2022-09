Aconsejan hacerse un examen cardiológico desde los 40 años

La población tiende a llevar malos hábitos alimenticios y adoptar vicios como el tabaco, que pueden producir enfermedades cardiovasculares. El Diario de la República, con motivo de la Semana Mundial del Corazón, entrevistó a especialistas, quienes indicaron que para evitar patologías en este órgano es fundamental llevar una vida sana y realizarse controles anuales a partir de los cuarenta años.

"El Día Mundial del Corazón nace en 2000. Se estableció esa jornada para promover lo que son las enfermedades cardiovasculares en su control, prevención y tratamiento. Además, dar herramientas de concientización a la población sobre lo que provocan estas patologías", explicó el cardiólogo Diego Albisu.

Los profesionales remarcan que es importante mantener ciertos cuidados para prevenir este tipo de enfermedades, que pueden derivar en la muerte o incapacidad grave. "A partir de los 40 años las personas tienen que hacerse un control cardiológico por lo menos una vez al año. Esto significa examen físico, control de peso, tomar la presión arterial y evaluar si desarrolla actividad física o no. Esos son los precursores que van a determinar si llevaste una vida sana y que puedas evitar las enfermedades cardiovasculares", subrayó Juan José Nieto, cardiólogo infantil.

A partir de los 40 años pueden empezar las complicaciones, tanto por la obesidad como por la hipertensión. Juan José Nieto.

"A partir de esa edad, pueden empezar las complicaciones, tanto por la obesidad como por la hipertensión. Junto a la diabetes, producen fácilmente infartos y enfermedades cerebrovasculares, que pueden dejarte incapacitado. Por ejemplo, paralizado en ciertas partes del cuerpo o en silla de ruedas. La mayoría de las veces son patologías discapacitantes", agregó Nieto.

"Todas estas situaciones en las que no hay cuidado de la salud no te permiten desarrollar una vida normal, ya sea porque sobrellevas una obesidad importante o las articulaciones no soportan el peso. Como profesional, uno trata de prevenir eso. Entonces se propuso el día 29 de septiembre para concientizar", explicó el cardiólogo infantil.

Los puntos de inflexión que los cardiólogos destacan tienen que ver con las enfermedades preestablecidas y las modificables; estas últimas dependen de los hábitos de vida.

"En realidad, las consultas más frecuentes en la atención primaria o en las salas son la presión arterial y el dolor precordial. Lo que tenemos que promover es dejar los factores de riesgo que pueden producir enfermedades cardiovasculares. Hay condicionantes que uno puede modificar y otros que no; por ejemplo la edad, el sexo y la genética, con los cuales un individuo puede venir preparado para padecer ciertas patologías", expresó Albisu.

Aseguran que el hábito de fumar es uno de los más perjudiciales para el corazón.

"Los factores modificables son en los que tenemos que hacer hincapié, como no fumar, porque aumenta el riesgo cardiovascular. Lo importante es que, al dejar este vicio, el peligro baja inmediatamente y al año ya desciende al 50% en relación a una persona que nunca ha fumado. El hábito tabáquico es el que más daño hace en las unidades coronarias", destacó el médico.

Los especialistas señalan que la edad es fundamental en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Los profesionales comentaron cómo llevan la campaña para la disminución de los factores de riesgo.

"Esto nos permite visualizar en los pacientes jóvenes, entre los 30 y 50 años, que básicamente el factor de riesgo es el tabaco, lo que termina por provocar infartos. Otros factores para prevenir enfermedades son mantener un peso adecuado, hacer una dieta saludable y evitar las grasas de las comidas chatarras", expresó Albisu.

"Lo importante para los cardiólogos infantiles es concientizar sobre la prevención de los malos hábitos y estimular el desarrollo con actividades físicas y buena alimentación. En los adultos, prevenir cumpliendo con los controles anualmente al cumplir los 40 años", finalizó Nieto.

Redacción / NTV