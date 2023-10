La capital vivió un sábado lleno de música, risas y artesanías

El centro de la ciudad de San Luis se llenó de color, risas, música y artesanos. El sábado se realizaron dos encuentros, la feria RIE en la plaza Pringles y la Festi Feria en el Paseo del Padre. El clima acompañó a los participantes, los vecinos y las familias que se acercaron a disfrutar de una jornada diferente.

A partir de las 17, llegó el comité organizador de la Marcha del Orgullo con la Festi Feria, donde productores, artesanos y shows en vivo le dieron vida al Paseo del Padre. Aclararon que fue para recaudar fondos que se destinarán a la 1ª Marcha Provincial del Orgullo en la ciudad de San Luis, que será el próximo 11 de noviembre.

En el caso de la plaza Pringles, el Programa RIE (Recreación Inclusiva y Educativa), que depende de la Secretaría de Turismo, Cultura, Deporte y Juventudes de la Comuna, cumplió dos años y lo festejó con shows en vivo, la presentación de los talleres que se realizan en el Centro de Convenciones “Monseñor Angelelli” y la compañía de los artesanos y productores de la feria Jacarandá.

"Hace dos años que venimos trabajando a full en diferentes plazas y espacios de la ciudad. Contamos con más de 80 plazas visitadas y quince escuelas en este año, y doce el año pasado. Aproximadamente 2.500 chicos disfrutaron de diferentes espacios con temáticas como el cuidado del medio ambiente, higiene infantil y huerta orgánica, entre otros", indicó la jefa del Programa, Georgina Ponce.

"La idea era trabajar la parte social en los barrios, llevar la cultura a diferentes espacios. Con la pandemia tratamos de hacerlo de a poquito. Para la Municipalidad era una problemática. Hoy podemos disfrutar de espacios totalmente gratuitos enfocados en distintos temas y, también, acompañando a los adultos mayores", agregó.

Proyectos bien puntanos. El sábado participaron casi 150 emprendedores de la feria organizada en la plaza Pringles.

► Los feriantes

De la feria RIE participaron casi 150 feriantes que exhibieron sus creaciones, que iban desde lo textil a lo gastronómico, sahumerios, perfumes, tejidos e impresión 3D, entre otros.

"Para mí, lo mejor que hay son las ferias en la plaza. En mi primera feria no tenía idea de nada; me ayudaron las chicas. El ambiente es divino. Hay algunos sábados con mayor poder adquisitivo, entonces hay mejores ventas; agosto fue un éxito. La gente tiene una predisposición hacia el feriante rebuena; me encanta participar", dijo Claudia Crivello, quien hace costura creativa y participó de su primera feria en febrero de 2021. Desde ahí no paró más.

Para Cynthia Vega, su emprendimiento es la forma que tiene que vivir el día a día. Desde pequeña comenzó con su pasión por el crochet y hace siete años que lo convirtió en su sustento económico. "Tejo al crochet, bordo en cinta, tomo pedidos de ropa, amigurumis y todo lo que sea para el hogar. Pertenezco a MADA y siempre participo de las ferias. Me enseñó mi abuela porque yo era una niña muy inquieta. Es una pasión terrible. Las ferias de acá me vuelven loca de amor", expresó.

Redacción / NTV