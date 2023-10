Pasó una fecha más y fue más de lo mismo. Argentina te llena los ojos de fútbol. Es fútbol total. Presión alta. Asfixiante. Excelente triangulación. Ayer ganó, gustó y solo le faltó golear. Lo borró a Paraguay y le entró por todos lados. El resultado fue corto y amarrete. Mereció más, por fútbol y posibilidades.

Este equipo termina con todos los mitos. Juega sin un cinco de marca. Y no lo necesita, porque se defiende con la pelota y ocupa muy bien los espacios. Juega con doble nueve y no se superponen. Juega sin Messi un tiempo, y muestra un fútbol de alto vuelo. Cuando está todo claro, las palabras están de más. Se conocen de memoria y están tan confiados y con el ánimo en alza, que hacen todo perfecto. No desentonó nadie. Sólido en defensa. Fútbol, rotación, recuperación y triangulación en la zona de gestación. Y los de arriba también cumplieron con creces. Es cierto, el resultado es corto, y por ahí se puede achacar alguna mala definición, pero las chances estuvieron. Argentina es fútbol total. Te llena los ojos y nos invita a seguir creyendo.