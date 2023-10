"Siento que San Luis es mi ciudad inspiradora"

Como cuenta en su libro "Sr. Punk", Hermann, líder de "Mal Momento", quiso ser un cantante de blues, pero el punk y su rebeldía lo terminaron por conquistar. Es notable, porque muchas de las letras que conforman su repertorio están impregnadas de melancolía y romanticismo, dos características más cercanas al delicado sonido blusero que al salvajismo anárquico de las crestas.

"El punk estaba de moda en esos años y por eso terminé de volcarme a este género que no me desagrada", recordó el artista que llega este sábado al salón Las Palmeras para un nuevo reencuentro con el público puntano. El recital será a las 23:30 y las entradas se consiguen por Eventbrite a 2.000 pesos.

El vocalista contó que tiene algunos condicionamientos a la hora de presentarse como solista porque no quiere tocar con otros músicos que no sean sus históricos compañeros de "Mal Momento". La banda completa lo acompañará en San Luis, una provincia especial para él.

"Siento un afecto especial ya que en San Luis compuse una canción que se llama 'Dame refugio', que tiene esa nostalgia característica de mi repertorio. Siento que es mi ciudad inspiradora", expresó Hermann.

Como siempre, el cantante tiene entre sus labios una nueva frase para componer canciones. En el show de hoy brindará un repertorio de más de treinta temas que pasará por los clásicos de "Mal Momento" y a su vez presentará algunas nuevas adquisiciones que salieron en los últimos meses.

"Soy muy libre para hacer música, por eso no me encasillo en el sonido de banda, sino que canto a mi estilo y me encuentro con mis amigos de 'Mal Momento' para que me acompañen porque son unos genios y no podría elegir otros músicos para tocar", explicó.

Sin embargo, más allá de sus libertades, Hermann busca la aprobación del público que lo sigue hace más de treinta años y que creció tanto que muchos seguidores asisten a los conciertos con sus familias enteras.

El vocalista les tiene un respeto absoluto a los espectadores, algo que demuestra en cada recital. "Creo que mi público es muy exigente. Otros artistas pueden cometer errores, pero siento que a mí no se me perdonaría nunca", agregó.

El artista aseguró que para que la gente conozca un poco más sobre su vida y los comienzos de la banda escribió un libro de memorias que se puede conseguir en las redes sociales. Así, "Sr. Punk" llegó para quedarse en las bibliotecas de los rockeros que quieren saber sobre las ocurrencias de Hermann.

Su presente es creativo, como siempre. Durante la pandemia se dedicó a grabar y lanzó dos discos. También realizó una veintena de videoclips que pueden verse en el canal de YouTube de la banda y, como si fuera poco, el año pasado editó un nuevo disco llamado "Hechizado".

"Actualmente trabajo en otro álbum que ya tiene algunos temas sueltos en Spotify. También estamos de gira y nos encontramos con el público en diferentes momentos un poco más íntimos", agregó el artista que, antes de salir para San Luis, estuvo en un estudio cordobés tatuando el logo de "Mal Momento" para sus fanáticos más osados.

DÍA: Sábado 14 de octubre

HORA: 23:30

LUGAR: Salón Las Palmeras, avenida España 535

ENTRADA: 2.000 pesos