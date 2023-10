Baldoni brilló en Coronel Pringles y puso el campeonato al rojo vivo

El piloto puntano Miguel Baldoni tuvo un domingo que rozó la perfección y abrochó la cuarta victoria de la temporada, esta vez en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, donde se corrió la octava fecha del Rally Argentino.

Fue un fin de semana especial para el piloto de San Luis, quien cumplió años el viernes y se quedó con el triunfo en un certamen soñado y que todos quieren ganar en dedicatoria por el Día de la Madre.

El "Coyote" puntano a bordo del (Skoda) y con Gustavo Franchello como navegante administró a la perfección la ventaja que había conseguido el sábado y hasta llegó a ampliarla al conseguir el segundo mejor tiempo en la power stage, lo que le permitió una distancia de 30 segundos con respecto a Nicolás Díaz (Skoda) y Luis Allende que terminaron en la segunda colocación.

El podio lo completaron los bolivianos Sebastián Franco (Citroën) y Diego Startari, quienes se destacaron con un sobresaliente podio al cabo de su debut en Argentina.

"Hicimos una carrera increíble, estamos muy felices. Anduvimos muy rápido ayer (por el sábado), logramos hacer la diferencia en los dos primeros tramos que metimos muy buenos parciales y repetimos en el segundo rulo; creo que esa fue la clave de la carrera y hoy (por el domingo) pudimos administrar la carrera, logramos buenos tiempos y pudimos ganar la carrera y repetir lo hecho en Reconquista, recortamos buenos puntos así que ahora el campeonato se pone al rojo vivo", comentó Miguel.

La cuarta posición quedó finalmente para el puntero del campeonato Martín Scuncio, que junto a su navegante chilena, Javiera Román, emplearon un ritmo arrollador ayer por la tarde, donde no solo consiguieron la victoria del power stage, sino también de la etapa 2. La gran performance del piloto radicado en Chile se combinó con un pinchazo que relegó a Augusto D’Agostini (Skoda), para permitir que Scuncio escale un puesto extra y concluya el rally en el cuarto lugar.

"Quedan por delante Villa Dolores (Córdoba), que es una carrera que nos gusta mucho; después se vendrá Concordia (Entre Ríos), y estamos concentrados y disfrutando este gran momento que tenemos con "Tuti" (Franchello) y con el equipo, que trabaja muchísimo. Esta es nuestra cuarta victoria del año. Nos dolieron mucho los puntos que perdimos en Mina Clavero, cuando nos paramos en una carrera que daba puntaje y medio, así que ahora estamos remando y vamos a ir en busca de ese campeonato", se arengó el piloto puntano.

Quedan 153,5 puntos en disputa entre Villa Dolores (del 10 al 12 de noviembre) y Concordia (del 8 al 10 de diciembre). Si bien al cierre de esta edición la organización no había publicado el reparto de puntos oficiales, la diferencia entre Scuncio (líder) y Baldoni (escolta) es de unos 20 puntos, por lo que, de no mediar situaciones extrañas, será una lucha mano a mano por el campeonato, ya que Alejandro Cancio perdió bastante terreno al no entrar este fin de semana entre los 5 primeros.

Miguel ya tiene en su poder en este 2023 el Master de la Tracción Simple que se disputó en La Toma, además está en la lucha en el Rally Provincial y en la lucha por el Rally Nacional, y sueña con la triple corona. "Sería un sueño para mí poder ganar los tres el mismo año; vamos a pelear para eso", cerró.

