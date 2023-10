Preocupa la falta de inversión en antenas de telefonía móvil

La preocupación por la pérdida de la fuente laboral ha movilizado a trabajadores y a sindicalistas. A tal punto que hoy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá una reunión para analizar los pasos a seguir. Se trata del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de San Luis que junto a sus afiliados temen por la falta de inversiones en torno a las antenas de telefonía móvil por parte de la empresa que posee su explotación en la provincia. La empresa a la que apuntan desde el gremio es Movistar, que pertenece a Telefónica.

Además, —siempre desde el sindicato— subrayaron que la compañía ya no presta sus servicios en la zona de Villa de la Quebrada y sus adyacencias, por lo cual sus abonados quedaron incomunidados, si pretenden usar sus teléfonos celulares. Para peor, en otro factor que despierta incertidumbre en los obreros telefónicos, el robo de cables para la telefonía fija sigue en alza y no se hace la reposición de la fibra. Por ello, los usuarios piden la baja de la prestación, lo que genera menos labores en los obreros.

"Estamos muy preocupados. Este lunes viajo a Buenos Aires para ver la posibilidad de intervenir ante el sector empresario y saber si harán o no las inversiones que, por contrato, tienen que hacer. O saber qué tienen previsto para nuestra provincia. Habrá una reunión de secretarios con la dirigencia nacional porque es un problema grave. Sobre todo respecto a las nuevas tecnologías, porque acá no están haciendo nada", afirmó el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de San Luis, Jacinto García, en diálogo con El Diario de la República.

"No es un problema a nivel nacional. En otras provincias de la Argentina sí cumplen con las inversiones, pero en San Luis nada. Nos han discriminado por completo, porque en San Juan y Mendoza están a pleno. Y la excusa que nos dan es que nuestra provincia no es rentable, pero no es así. Para nada. Nosotros investigamos y las mediciones dicen otra cosa. También argumentan que la provincia da wifi gratis y eso no tiene absolutamente nada que ver. Nosotros estamos atentos a eso y el mantenimiento de antenas, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que hace San Luis con el wifi", afirmó García.

Adiós al fijo: La merma en las conexiones de telefonía fija no se detiene. De las 77 mil líneas que tenía San Luis, ahora quedan menos de 6 mil. El problema no solo fue el boom de los celulares, sino un combo de otros factores.

El sindicalista hizo especial hincapié en lo que ocurre en algunos distritos del norte puntano y la imposibilidad de comunicarse con determinadas líneas de telefonía móvil que responden a diferentes compañías prestatarias.

"De un momento para otro Villa de la Quebrada quedó incomunicada para lo que es celulares. Es una vergüenza. Y el motivo es porque a las celdas o antenas las abandonaron totalmente. Movistar levantó todo en esa zona y dejaron al pueblo incomunicado. Solo al pasar por San Francisco, cinco kilómetros más allá, y ya te quedás sin comunicación hasta Quines. Personalmente, hice todas las denuncias en el Enacom, que es la entidad que debe velar por eso", explicó.

El dilema no solo perjudica a los usuarios, sino también a los trabajadores del sector. "A nosotros nos baja muchísimo la actividad laboral. Cayó muchísimo y estamos saliendo a trabajar con fibra óptica a San Juan y a Mendoza, porque ahí sí hacen obras. Actualmente, hay ocho obreros que viajaron para cubrir tareas en esas provincias. Pero en San Luis no. Y hablo de Telefónica porque desde los 90 que está en la provincia y ahora no invierte. Cuando otras compañías, como Claro, sí invierten y mantienen sus elementos para que sus clientes sigan comunicados. Por ejemplo, en Villa Mercedes", dijo García.

"En Mendoza, las inversiones son tales que ahora ofrecen telefonía, televisión e internet a buen precio y la gente se suma, quiere el servicio y eso genera trabajo para nuestros colegas de allá. Acá, en cuanto a telefonía fija, no reponen los cables de cobre que roban los malvivientes. Por esa situación los usuarios bajaron en un gran número", afirmó García.

Una caída que no se detiene

El boom de la telefonía celular, los mensajes de texto, el surgimiento de WhatsApp, las ventajas del wifi y la nula inversión en mantenimiento generaron un combo perfecto que derivó en la caída estrepitosa de las conexiones de telefonía fija. Según el gremio telefónico, antes, en San Luis contaba con 77 mil líneas funcionando en toda la provincia; hoy hay menos de 6 mil líneas activas. Para peor, en muchos pueblos alejados de las ciudades sanluiseñas más importantes el servicio fijo es casi nulo.

"Nos debe quedar funcionando un 10% de las 77 mil líneas con las que contaba San Luis. Ahora no llegamos ni a las 6 mil. Si no fuera por la telefonía celular habría pueblos incomunicados. Por eso y por la falta de mantenimiento, la mayoría de la gente, en muchas localidades, tiene a Claro como empresa. Nosotros iremos ahora a plantear este problema en el seno de nuestro gremio a nivel nacional y volveremos a dialogar con la gente del Enacom aquí en San Luis. Es una situación que nos tiene muy preocupados", destacó García.

Redacción/MGE