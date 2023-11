Nikol Laurnaga, la uruguaya que puso su sello en la red

Nikol Laurnaga recibe la pelota desde el centro del ataque y se inclina hacia la derecha. La bola la lleva atada a los cordones del botín diestro, pisa el área y Daiana Alaniz se le muestra como opción de pase. La de camiseta número 5 usa la distracción que le abre la capitana para hacerse de un centímetro más y sacar distancia de la defensora central de Sarmiento de Junín.

La uruguaya saca un estiletazo y la punta del botín de la defensora Acevedo recibe el aire de la pelota que pasa zumbando. La arquera Wilson queda naufragando entre el aire del arco del sur y el parante derecho.

La pelota infla la red. Van 9 minutos del segundo tiempo. La uruguaya corre en busca de los abrazos de compañeras y cuerpo técnico. Todos los habitantes de las tribunas se suman al abrazo con un alarido de gol que aún retumba.

Somos campeonas por el grupo que formamos, es lo más importante. En la cancha se ve que somos buenas compañeras

En Maldonado, Uruguay, mamá Fabiana y papá Eduardo se meten por la imagen de Canal 13 que les devuelve la computadora y se trepan a la fiesta. La tía Raquel llora.

Es gol de Nikol. Es historia. Es final. Es triunfo y es ascenso.

“Estoy contenta porque la fiesta se dio con dos fechas de anticipación y con toda la gente acá, en la cancha. Y además fue con un gol que en la práctica se me da siempre y acá no se daba. Normalmente miro para tocar la pelota, esta vez vi el hueco y decidí pegarle”, dice Nikol, con tono sereno y pausado.

Equilibrista de la mitad de cancha, no duda: “Puede ser seguramente el gol más importante de mi carrera. El empate daba para ser campeonas, pero es más lindo con la victoria; nos había quedado la espina contra Sarmiento (única derrota en el torneo, 2-1 en Junín el 8 de agosto). Por todo eso estoy muy contenta, no me dan las palabras de la alegría”.

Nikol tiene 21 años y tomó una decisión nada sencilla de venir a San Luis. “Me contaron del proyecto y fue difícil porque estaba bien en Uruguay, pero vine para ascender y acá está el objetivo logrado. Hay veces que una debe tomar decisiones y esta fue una de esas veces”.

1.752 minutos son los que jugó Nikol en el torneo. La uruguaya, siempre parada de volante central, fue junto a Marianella Suárez dueña del primer pase del equipo parado en posición ofensiva, y el primer filtro para detener el juego ajeno.

La mediocampista, ex Nacional, Liverpool y Atenas de Uruguay, quien vistió la camiseta de la Selección de su país, sabe que el apoyo en casa fue determinante. “La familia te da el aliento para que una siga adelante, es difícil, sin mi familia no sería posible. Están recontentos todos, siempre me piden que les dedique un gol y este fue para ellos”.

Sonríe y adelanta: “Espero que me quieran para el próximo año, y a dar todo de nuevo”. San Luis FC competirá desde enero en la Copa Federal (torneo semejante a la Copa Argentina en el fútbol masculino) y en Primera A.

Nikol analiza la clave del ascenso: “Somos campeonas por el grupo que formamos, eso es lo más importante; el objetivo era formar un grupo único y se logró. Somos todas muy buena gente y en la cancha se ve que somos muy buenas compañeras”.

