Realizaron una jornada de salud mental para adolescentes

Cerca de 500 estudiantes del quinto y el sexto año del nivel secundario de siete escuelas de la ciudad participaron este lunes de la tercera edición de "Te Escucho", un ciclo de charlas y talleres enfocados en problemáticas de salud mental, organizados por el Concejo Deliberante y la Facultad de Psicología (FaPsi) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

La jornada se realizó ayer por la mañana en el auditorio “Mauricio López”, donde diferentes profesionales de la FaPsi dialogaron con los adolescentes sobre variados temas, como consumos problemáticos, manejo de emociones, conductas alimentarias e identidades. Este es el segundo encuentro del año y el tercero desde que se comenzó a realizar, en 2022.

“La idea es ofrecerles a los chicos y chicas talleres y charlas que tengan que ver con la temática que más les interesa, y que sea un espacio donde puedan animarse a preguntar y plantear sus dudas”, detalló la coordinadora del área de Ingreso y Permanencia de la FaPsi, Silvina Arias.

En este sentido, detalló que algunos de los tópicos que se abordan son el consentimiento en los vínculos, identidad de género, alimentación, los vínculos tras la pandemia y el manejo de emociones sin violencia. Entre los oradores hubo licenciados y doctores en Psicología, y licenciados en Psicomotricidad que son docentes de la FaPsi.

“La participación cada vez es mayor, además porque siempre tratamos de incentivarlos a que participen. Y vemos que hay temas que no pasan de moda, como por ejemplo los consumos problemáticos. Y hay otros que les interesan ahora más que antes, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género o el consentimiento en los vínculos, que son cosas que antes no se charlaban y ahora surgen como preguntas”, reflexionó Arias.

La concejal Agustina Gatto fue la impulsora de la jornada y recordó que la iniciativa surgió hace tres años, a raíz de la solicitud de un grupo de alumnos de la Escuela Mitre para contar con un espacio donde pudieran hablar de salud mental y establecer sistemas de contención. “Lo que nos llevamos de esto es que a los jóvenes hay que abrirles las puertas, que si vos los involucrás, los escuchás y les generás espacios, participan, y creo que es importante que como adultos los incluyamos”, apuntó la edil.

Gatto adelantó que planean continuar con capacitaciones en primeros auxilios a docentes en temas relacionados a la salud mental, y que proyectan una cuarta jornada para alumnos a realizarse el próximo año.

“Cuando no tenemos recursos y caemos en estas situaciones de consumo, lo más grave que sucede actualmente es que se vivencia que está bien, si todos lo hacen”, apuntó una de las docentes que disertó ayer en el “Mauricio López” ante un auditorio lleno de adolescentes atentos. “Pero hoy, justamente, en un taller con un grupo de estudiantes hablamos de esto. ¿Por qué tengo que hacer lo que todos hacen si puede ser nocivo para mi salud?”, agregó.

Después, le consultó al auditorio cuál era la principal causa de muerte entre adolescentes por conductas de riesgo. Algunos apuntaron al suicidio y otros, a las adicciones, factores que sí destacó la especialista. Pero la principal, les reveló, son los accidentes de tránsito, provocados por la afectación de los sentidos ante el consumo de sustancias.

“Ha sido una experiencia muy buena. Me parece importante que aborden estos temas porque hay chicos que tienen dificultades, en casa o con las adicciones, y es importante que nos ayuden, que nos den respuestas. Por ahí a los padres no se les hace fácil, y de la mano de un profesional puede ser mejor para el alumno”, afirmó Fabrizzio Navarro, alumno del sexto año de la promo Versarios del Colegio Modelo.

“Fue una oportunidad superbuena, porque nos pudimos expresar muchísimo, ya que en nuestro curso nos falta mucho trabajar el tema del compañerismo”, dijo Morena Suárez, alumna del quinto año del Colegio Nº 38 “Marie Curie”.

“Creo que hay muchísimos chicos que no tienen un muy buen apoyo de sus padres. Estaría bueno que en algún momento del día, cada uno de los padres se siente con su hijo y que le pregunten realmente cómo se siente, porque nosotros como hijos, a veces no estamos preparados o no somos capaces de ir y decirle: ‘Che, papá, me pasa esto’”, concluyó la joven.

Contra el suicidio

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Salud firmaron un convenio de cooperación a principios de mes para agregar una línea de prevención contra el suicidio al servicio del 911. Esta tendrá el fin de prestar asistencia a los ciudadanos en situaciones críticas. De la rúbrica participaron la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, el responsable de la cartera de Salud, Cristian Niño, y el director del Instituto de Gestión de Emergencia, Ariel Hauría.

Bañuelos señaló que desde hace un tiempo se forma al personal del 911. “En el caso de que esta primera asistencia no sea suficiente, contarán con un equipo de psicólogos, quienes pueden tratar este tema”, agregó.

Redacción/MGE