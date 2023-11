Martín Fernández lanzó "Amanece azul"

Consciente de que transita una madurez musical en este tramo de su vida, Martín Fernández lanzó su segundo disco de estudio llamado "Amanece azul". El artista se tomó sus buenos tiempos para grabar estas nuevas canciones que se pueden escuchar en todas las plataformas virtuales y en el canal de YouTube de Martín.

"Amanece azul" está conformado por siete temas. Todas las letras son de poemas que el cantante seleccionó de algunos de los libros de Liliana Mainardi, poeta, amiga y vecina de Martín que es de Concarán, pero actualmente vive al lado de las sierras ubicadas cerca de Cortaderas.

"Mi forma de componer es a través del juego. Me distraigo con la guitarra en la mano y salen ideas que me llaman la atención, que son recurrentes y en base a eso empiezo a jugar con melodías", explicó el artista.

Este material continúa un poco con su primer trabajo, "Surco adentro", que lo comenzó a grabar en 2015 y lo publicó en 2018. En el proceso le quedaron algunas canciones a las cuales volvió a retomar para formar "Amanece azul".

"Las toqué, las estudié, pero no les seguí el trabajo de producción. Ahora, este disco tomó otro carácter al haber compartido la producción con otras personas, a diferencia de 'Surco adentro', donde hice el trabajo solo", agregó.

Martín contó que en las palabras de Liliana y su decir poético se encontró representado, atravesado y emocionado. "Encuentro mi sentir, por eso las elegí para que conformen este nuevo disco, que refleja mi intimidad", aseguró.

Tenía la necesidad de tomar estas canciones y grabarlas, porque las tenía en mi mente y quería compartirlas

A las canciones de "Amanece..." se les nota una referencia a la obra de Luis Alberto Spinetta y a la banda "Radiohead", pero la música está compuesta totalmente por Martín.

"Las canciones están bañadas de mi intimidad y por eso las amo tanto. Además, sé que las bandas se pueden disolver, pero con la única persona con la que voy a contar hasta el último día de mi vida soy yo, así que tener mis canciones es como parte de mi ser. Lo demás es compartido y si bien está buenísimo, busco en la particularidad de componer música solo mi felicidad absoluta", contó el artista.

El cantautor se siente muy a gusto con su nueva adquisición y principalmente contento porque tuvo que esperar mucho tiempo para que salgan a la luz. Al terminar "Surco adentro", vinieron diferentes cosas que dejaron de lado a las canciones y determinaron que salgan en otro momento de su vida.

"La escasez de recursos económicos, la pandemia y temas personales que desencadenaron después no me dejaron avanzar, hasta que pude hacerlo. Al retomar nuevamente con todo lo pospuesto me sentí realizado", contó el artista que grabó en el estudio Lampalagua, en Merlo, junto a su colega y amigo Martín Cristini, quien lo ayudó con todo el proceso de realización y establecieron un vínculo de confianza. Fue Martín quien lo acompañó también en "Surco...".

Martín también llamó a Kike Zabala, del dúo Zabala-Funes, quien se sumó a la producción de dos canciones de "Amanece azul". "Otro músico invitado fue Pablo Jaimes, que tiene un proyecto individual llamado 'La mar en el espacio', y el grupo 'Astrozulki' en Merlo. Pablo tocó el violín y la viola en la canción 'Instante'", agregó Fernández.

Además de sus proyectos como solista, Martín forma parte de otras bandas como "Gitanes en el Swing", donde toca el contrabajo y en algunos temas canta, toca la trompeta y el trombón. "En este proyecto no componemos, pero sí reversionamos canciones de 1920 y 1930, sin ninguna pretensión estilística, solo con el objetivo de divertirnos y jugar con el público, siempre con respeto hacia el género del swing y su lenguaje", explicó.

La otra banda a la que pertenece es "Canichón Galáctico", que comparte formación, entre otros, con Cristini. "Es una experiencia increíble porque no hay líderes ni músicos que se dedican a un solo instrumento. Rotamos y tocamos lo que queremos. Es muy enriquecedor porque se logran cosas que individualmente no se puede", contó Martín, quien se interesó por la música desde muy chico, cuando observaba a su abuelo que tocaba el piano en una orquesta hace 50 años.

Como trabajador de la cultura, Fernández aseguró que tanto San Luis capital como Villa Mercedes y Merlo son ciudades productivas y culturales, donde emergen nuevas voces cada año. Además, dentro de la provincia, los artistas cuentan con varios recursos para ayudarlos a seguir adelante. Por ejemplo, hace pocos meses, Martín grabó parte de su próximo material en los estudios de Casa de la Música.

"Veo muy bien a la música en la provincia. Me parece que es muy variada y las propuestas, interesantes", concluyó.

