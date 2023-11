Aseguran que el 80 por ciento de los puntanos usan billeteras virtuales

Décadas atrás, hablar de billeteras virtuales hubiese sido una circunstancia ideal para una película de ciencia ficción. Ninguna lógica, al menos en el común de la gente, habría dado buena fe a la idea de que el dinero ronde por la nube. Sin embargo, hoy es una realidad. Y mientras más pasa el tiempo, menos billetes físicos circulan. En San Luis, aseguran que el 80% de los clientes utilizan este tipo de herramientas para los pagos y los vaticinios no tienen dudas de que tarde o temprano, la plata palpable será algo del pasado.

Un informe de la consultora Taquion arrojó que los argentinos adoptan y sacan el máximo provecho de las billeteras electrónicas. Ocho de cada diez personas ya se sumaron a la revolución digital y el 74,4% elige Mercado Pago como su firma de confianza. Para el 96% de los referentes consultados, dejar atrás el efectivo “es un alivio”. El mismo escenario se divisa en la capital puntana.

Para conocer el panorama en la ciudad, El Diario de la República concretó un sondeo. Los resultados fueron unánimes. Apenas el 20% de las operaciones, estimativamente, aún se realizan mediante el pago con plata en formato papel (incluso el número en algunos casos es menor). Las cifras confirman la tendencia. Este medio, en diciembre de 2022, había efectuado un relevamiento que consignó el incremento de hasta un 50% en el uso de las billeteras virtuales.

“La verdad es que cada vez se hace más extensivo. En un primer momento creció por la falta de legislación, eso había generado un boom en el uso. Después, en segundo lugar, contribuyó la pandemia. A medida que la legislación se dio, ya se había instaurado el consumo. Y eso se sigue reflejando. Hoy, la realidad es que si uno quiere hacer una compra de cualquier bien, supongamos, un televisor de $200 mil o $300 mil, es muy complejo llevar el efectivo en el caso de que uno lo tuviese. Eso desincentiva el uso de plata, además de las cuestiones de seguridad”, remarcó el titular de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, Emmanuel López.

La masividad es tan latente que forma parte de la agenda de la entidad. Recientemente, dictaron una charla con integrantes de Ciberdelito de Mercado Libre, para saber cómo operar y dónde observar determinadas cuestiones para no caer en estafas. En el sector destacan la practicidad de estos instrumentos. “Con una sola herramienta se pueden resolver muchísimas cuestiones”, indicó López.

En San Luis, Mercado Pago lidera el ránking de las más usadas. Le sigue MODO y en un tercer lugar, BNA del Banco Nación. Asimismo, hay otras que ya operan como Ualá. Para los usuarios, tener las finanzas a solo un click de distancia es una verdadera motivación.

“Uso Mercado Pago. Cuanta más plata paso, me genera un extra. Es muy práctico para pagar taxis, para no tener que renegar con el cambio. No saco nunca efectivo del banco. Es más, yo vivo en un complejo de departamentos y quienes estamos ahí hace varios años que ya no vamos a la inmobiliaria, directamente pagamos desde el celular. Yo abono los impuestos, todo. Hay otras ventajas: a medida que usás más la app, te aumentan el margen de préstamo. Y si no tenés tarjeta de crédito, podés hacer compras en cuotas en Mercado Libre”, dijo Daniela Vera, una vecina que compraba en un local céntrico.

► Uso

Según lo advertido en el recorrido, en la ciudad prácticamente no quedan rincones que estén exentos de los avances digitales. Aceptan billeteras virtuales en supermercados, kioscos, restaurantes, hoteles, estaciones de servicio, taxis, panaderías y bicicleterías, entre otros rubros. Incluso se reciben en puestos móviles de café o vendedores ambulantes. No faltan aquellos que piden dinero en las esquinas y que también aceptan los pagos electrónicos. Por más bizarro que suene, forma parte de la realidad.

Con las billeteras, en general, se puede hacer toda una serie de gestiones que equivalen a la aplicación del dinero en el plano físico. Se puede comprar, pagar impuestos, pedir préstamos, hacer inversiones y seguir los gastos mediante métricas específicas, entre otras cuestiones. Para los comerciantes es un verdadero alivio.

“La semana pasada hablaba con colegas. Coincidíamos en que este año fue el boom. Nos da una facilidad tremenda, más cuando manejamos bancos. Entra la plata automáticamente, transferís lo que tenés que pagar y listo. Para nosotros es muy seguro. Surgió una app clonada, pero la forma más segura es asegurarse de que ingresó el dinero. En el pago con QR, por ejemplo, sale directamente el comprobante. Hay que tener un doble control, estar atento, sobre todo cuando son ventas muy grandes”, explicó Gastón Castro, empresario del sector panadero.

En general, para lo único que suele haber dificultades es para la compra de cigarrillos. Diferentes comerciantes consultados aseguran que se debe a cuestiones con los proveedores. Del mismo modo, hay reticencias al pago con tarjetas de débito por el interés del uso del posnet. Pero para las billeteras virtuales en general, hay apertura y aceptación.

“El Banco Galicia utiliza una metodología con QR de acreditación inmediata a una tasa muy buena. Aceptan cualquier aplicación. Me explicaron que vieron cómo se quedaban fuera del mercado con posnet, ya que eso no se utiliza mucho”, contó Castro.

“Justamente, le contaba a una compañera de trabajo que esta semana hicimos unas cajas muy buenas, todo con Mercado Pago y tarjetas de crédito. El 80% usa las billeteras virtuales. En los últimos dos meses se ha visto potenciado. Si hacés una caja de $150 mil, entran como mucho $20 mil en efectivo. Hay clientas que nos pagan desde la comodidad de sus casas”, referenció Valeria Gómez, quien atiende una tienda de ropa femenina en el interior.

Franco Bequis, encargado de una importante casa de ropa masculina, detalló que hay más facilidad de uso con las billeteras virtuales y que en su caso personal, lo que más ve es MODO y Mercado Pago. Dijo que cuando recibe billetes, que es muy raro, están todos rotos.

César Orozco es propietario de un kiosco y contó que lo que a veces puede ocasionar cierta desventaja son los intereses que se pueden generar en el uso de posnet, pero todo lo que es transferencia ha facilitado los usos. A veces, cuando el negocio se llena, termina siendo un tanto dificultoso si no hay buena conexión. Pero, por lo general, funciona bien. “La gente las usa, ya no quiere ir al cajero”, reconoció.

Cristian Mogro atiende un local orientado a la informática y señaló el mismo panorama. “La gente usa billeteras virtuales, Home Banking, alguna tarjeta prepaga. Salvo los adultos mayores, quienes a lo sumo usan débito. Para nosotros es mucha practicidad; tiene pros y contras, pero tenés el dinero inmediato. Hay que tener ciertos cuidados con las estafas, pero para eso están los comprobantes. Si no me llega la transferencia, directamente no entrego el producto”, dijo.

“MODO y Mercado Pago es lo que más se ve, además de lo que es BNA. Pero este último suele tener algunas cuestiones, de veinte clientes uno rebota. La gente dice que tiene saldo, me muestra, pero sale insuficiente. Para nosotros son una ventaja las billeteras virtuales, es más fácil a la hora del cierre de caja, no hay tanto movimiento de billetes. Si se suman las tarjetas de crédito, casi el 90% de todos los ingresos son en formato digital. Por ahí la seguridad es un tema, pero cada vez hay más herramientas de prevención, datos biométricos, huellas y reconocimiento facial, entre otras”, apuntó José Ojeda, encargado de una reconocida tienda deportiva.

Redacción / NTV