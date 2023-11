¿Qué es soltar?

Para ser felices hay que tomar decisiones y… soltar.

Podemos decir que la vida es un aprendizaje continuo y si deseamos ser felices debemos intentar tener la capacidad de tomar decisiones. Aunque muchas veces decidir implica renunciar, es importante reconocer en qué y en quién deseamos invertir nuestro tiempo.

Es una palabra que está de moda en donde hoy muchos dicen “tenés que soltar así no sufrís más”, “soltá y da vuelta la página”, ”soltá ese enojo”, pero nadie nos dice cómo se hace, y algunas veces no tenemos ganas de hacerlo.

¿Cuál sería el significado exacto de la palabra soltar?, ¿qué quiero conservar al no soltar o retener?

Soltar tiene que ver con el apego a algo, y toma mucho sentido en la forma en cómo ves las cosas que suceden, con tus creencias y con tu vida misma.

Aprender a soltar significa trabajar en nuestro crecimiento como persona y mirar hacia adentro. Pero la realidad es que nadie nos ha enseñado a hacerlo, todos queremos soltar todo aquello que nos hace mal o nos trae emociones negativas, sin dudas es fácil decir, pero no hacer.

Soltar lo que no queremos o no nos suma nos prepara para nuestra propia libertad, para nuevos caminos con diversas oportunidades en donde somos los protagonistas y tomamos nuestras propias decisiones.

Nos cuesta soltar porque significa decidir y empezar otra realidad distinta a la que teníamos y que nos causa sentimientos encontrados, porque, generalmente, sucede en contra de nuestra voluntad, siendo ajeno a nosotros.

En otras palabras, la falta de libertad que se deriva de aferrarte te impide elegir el camino que deseas y comprometerte con los resultados que deseas obtener en tu vida, logrando habitar en una zona de confort que resulta cómoda pero peligrosa siendo víctimas de nuestra situación.

Soltar es tomar la decisión de ser el protagonista de nuestra propia película, que es sin dudas la vida misma.

Te invito a crear tu propio espacio de reflexión para iniciar soltar:

Cuando tenemos situaciones que nos hacen mal a veces decimos que ya pasó, ya olvidé, pero sin embargo estoy permanentemente hablando del tema y enfoco mis energías en eso. Es un buen momento de preguntarme:

¿En verdad quiero un cambio? Si me lo merezco, ¿por qué insisto en permanecer en este lugar?, ¿por qué no quiero o me cuesta soltar lo que sé que me hace mal?, ¿a qué tengo miedo cuando pienso en soltar?, ¿qué emociones siento cuando pienso que puedo cambiar?

Por último:

¿Qué estás dispuesto a hacer y quién estás dispuesto a ser?