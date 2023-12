"Volando eternamente" presenta su muestra de fin de año

La intención que tiene "Villanos", la muestra anual que hoy presentará el grupo "Volando eternamente", es demostrar que los malos de las películas tienen un costado amable. Y en cuanto a la relación con el público, el estreno de hoy de la agrupación dedicada fundamentalmente a la acrobacia sobre tela tiene la finalidad de compartir con familiares y amigos de los integrantes del grupo, más el público en general, lo que practicaron durante todo el año.

La función especial comenzará este jueves a las 21:30 en Las Palmeras, el salón ubicado en avenida España 535, y tuvo una preventa de entradas ya agotadas, por lo que solo quedan los tickets en puerta, que cuestan 2.500 pesos. "Hicimos un esfuerzo especial por la situación económica para tener precios accesibles y también para que el vestuario, por ejemplo, pueda estar acorde a nuestras intenciones", dijo Érica Lucero, una de las profesoras de la academia, quien junto a Sofía Gómez ideó el show.

"Estamos muy emocionadas y emocionados, la verdad es que nos atraviesa un conjunto de emociones y sentimientos. Obvio que están los nervios, la ansiedad, buscamos enfocarnos en que hacemos esto para disfrutar, por mero placer y amor a este arte", dijo la profesora, quien tuvo que trabajar mucho para calmar el nivel de ansiedad y expectativa de los protagonistas.

Lucero dijo que cada vez que puede, trata de remarcarles a sus alumnos que los niveles de autoexigencia y las expectativas deben estar en un plano realista para que se puedan enfocar en pasarla bien durante el rato que estarán en el escenario.

Para agendar

Hoy a las 21:30

Lugar: Las Palmeras, España 535

Entrada: 2.500 pesos

En cuanto al contenido de "Villanos", la muestra repasará algunos personajes del cine mundial reconocidos por ser la contraparte del héroe, como "Maléfica", "I.T.", "El Guasón", y “Harley Quinn”. "Queremos mostrar que los villanos no son siempre tan malos, contar la otra parte de la historia que nos lleva a aceptar o comprender la cara no visible de los que cometen maldades en las películas".

Cuando las profesoras les propusieron a los acróbatas basar el espectáculo de fin de año en eso, la respuesta fue entusiasta y unánime, así que se pusieron a trabajar con toda la energía para la presentación de hoy.

El grupo empezó con los ensayos a mitad de año y sostuvieron el ritmo durante los meses siguientes.

Para Lucero, eso es una demostración del compromiso que tienen los participantes y también sus familias, que colaboran en todo lo que pueden. "Por eso queremos compartir con ellos todo lo que trabajamos durante este tiempo", concluyó la directora, quien destacó que la acrobacia aérea es un buen trabajo para afrontar los miedos y mejorar la autoconfianza.

La muestra de fin de año de "Volando eternamente" es toda una tradición en el grupo que solo fue suspendida en el último tiempo durante el año de la pandemia. En la exhibición habrá también acrobacia en el piso, baile tanto en el suelo como en el aire y las acrobacias con los diferentes elementos que tendrán los practicantes, que van de telas al trapecio y a la lira, un aro de hula hula que la academia incorporó para todos los niveles.

Redacción/MGE