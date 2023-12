La estanflación desquicia a comercios y consumidores

La crisis económica provocada por la estanflación se hace notar en el bolsillo de todos los argentinos y los puntanos no están exentos. Diciembre era un mes de buenas ventas por excelencia; sin embargo, tras el anuncio de las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, los comerciantes volvieron a remarcar los precios. Algunos locales cerraron momentáneamente sus puertas por falta de referencias y hay faltantes. En el mediodía de ayer circulaba gente por el centro puntano, pero no se veían bolsas de supermercados ni de regalos navideños.

La situación es crítica. Antes, los comerciantes se concentraban en su tarea: vender. Ahora, su principal labor es corroborar que el producto que están ofreciendo tenga el precio correcto con la actualización precisa. Las listas de nuevos importes llegan sin previo aviso y en los locales hacen malabares para actualizar los precios, y, mientras tanto, no perder plata.

Del otro lado, están los compradores que ya no saben qué hacer para ganarle a la inflación. Tienen que actualizar el presupuesto mensual de comida y ya no saben cuánto sale un par de zapatillas para sus hijos. Será un desafío hacer rendir el dinero para que Papá Noel llegue a casa.

"La gente está muy complicada, hay faltantes y subas de precios, y los clientes lo toman mal. Diciembre ha pegado muy fuerte. El humor de la gente está cambiado, están todo el día con los niños, hace calor, aumentan los precios, la plata no rinde, entonces la gente viene explotada y con los primeros con los que se la agarran es con los comercios", describió César Orozco, del kiosco 28 Horas.

Los puntanos buscan todas las formas posibles para poder ganarle a la inflación.

El comerciante contó que hay faltantes de productos como cigarrillos, chicles y gaseosas, entre otros. "No nos dicen si están guardando la mercadería, nos dicen que no hay, directamente", expresó.

Orozco señaló que el lunes pasado Arcor aumentó un 50% y ya le avisaron que a partir de la próxima semana habrá incrementos en Terrabusi del 40 por ciento. "Quilmes también se fue por las nubes y Coca Cola aumentó hace dos semanas un 35%. Entiendo a la gente, pero ellos tienen que entender que nosotros pagamos alquiler, impuestos y tasas municipales. Nadie nos da impuestos de gracia", indicó.

A diez días de Navidad, el centro puntano no siente el espíritu de las Fiestas como en otras épocas. "No hay movimiento como el año pasado, no hay muchas compras. La semana pasada hubo ventas porque fue la fecha de cobro con aguinaldo. Esperamos que la semana que viene haya más movimiento", contó Mauricio Godoy, de la tienda Rossetti Deportes.

El comerciante dijo que todas las semanas reciben nuevas listas de precios de diferentes marcas. "Esta semana hemos tenido varios aumentos en casi todas las marcas. Unas zapatillas de $35.000 pasaron a valer $42.000, de marca John Foos. Calzado de Adidas o Nike estaba en unos $100.000 y se fueron a $120.000 y $130.000. De las marcas más económicas como Topper tenemos zapatillas entre $50.000 y $70.000. Subió todo entre un 17% y un 20%", detalló Godoy.

En el caso de la indumentaria, los aumentos van desde el 25 al 40% durante esta semana. "Han caído un poco las ventas. Todavía no se sienten las Fiestas de fin de año, pero a veces suele activarse sobre la fecha. Estamos fichando todo lo que vendemos en el momento porque no hay ningún precio estable", afirmó Eduardo Barbenza, de la tienda Sport Total.

Las casas de celulares también se vieron afectadas por las medidas del gobierno nacional dado que los repuestos se adquieren al dólar oficial. "Hay movimiento, pero no como en diciembre del año pasado; dentro de todo seguimos vendiendo de forma normal. Ayer tuvimos que frenar las cotizaciones porque estaban cambiando los precios. Aumentaron un 40% los módulos para los celulares que vienen de afuera, por eso subieron tanto", explicó Elías Berrios, de Max Cell.

El joven contó que cuando un cliente deja su celular para reparar y los precios aumentan, le respetan el precio inicial aunque signifique una pérdida para el comercio. Si saben con antelación de los incrementos, le avisan al cliente por si quiere cancelar el arreglo.

En el mayorista Maxiconsumo también se vieron incrementos y cautela a la hora de comprar. "Pasa lo mismo que con la nafta, que cuando anuncian que va a subir el precio se llenan las estaciones de servicio; acá pasa eso. Cuando asumió Milei o en las últimas elecciones se vio más movimiento de gente; la fila daba vuelta a todo el salón. La gente se anticipa. Los precios ya venían aumentando y esta semana hubo incrementos del 15 y 20%", afirmó Marcos Báez, del negocio mayorista.

Ayer en el comercio no se veían compras de cara a las Fiestas de fin de año, sino productos básicos como paquetes de yerba, fideos, arroz, paté, aceite y papel higiénico. "La gente no lleva en cantidad o bultos cerrados, lleva unidades y un surtido de lo que le alcanza", detalló Báez. El trabajador estimó que haciendo la compra para un mes en el mayorista se puede ahorrar un 15% en comparación con los supermercados.

"El tema de las elecciones opacó un poco la Navidad. La gente se mueve como en un mes normal, no como en uno de celebración. Algunos se anticiparon y ya compraron cosas para las Fiestas", afirmó una empleada del mismo mayorista. "Antes se veía el movimiento de fin de año con compras como alcohol y productos navideños; ahora, el consumo es normal", agregó Báez.

Además, expresó que antes los consumidores no eran tan precavidos y ahora compran antes de que vuelva a subir el dólar y que la inflación les quite poder adquisitivo.

Debido a la incertidumbre, la empresa de metales Coraza mantuvo sus puertas cerradas por un día y había anunciado en sus redes sociales que el motivo era la falta de precios y de entrega de materiales por parte de sus proveedores. La medida iba a ser por tiempo indefinido, pero la situación se resolvió.

