El Club Universitario festejó otra vez en la rama femenina

Desde hace varios campeonatos, el torneo sanluiseño de handball en Primera Damas tiene un único dueño: el Club Universitario, equipo de la UNSL. Según destacó su entrenador Gustavo Wohl, “es el sexto título consecutivo a nivel local” de las chicas, que el último fin de semana vencieron a Club Handball San Luis en la final por 41-24.

Lamentablemente, para esta disciplina en la provincia solo tres equipos juegan en esta categoría: los dos finalistas más Aseba. “Fue un torneo ida y vuelta. El primero accedió a la final y los otros equipos jugaron por obtener el lugar restante en la definición. Nosotros clasificábamos directamente”, añadió Wohl.

Y continuó: “Es un grupo que hace rato viene jugando junto. La realidad es que en San Luis es poca la competencia que tenemos, pero la afrontamos con mucho compromiso. Antes había más equipos, pero la situación está complicada”.

Somos un equipo maduro y en la final pudimos dominar el juego desde el principio hasta el final (Gustavo Wohl, entrenador del Club Universitario)

UNSL también apuntó a certámenes fuera de los límites del territorio provincial. “Este año el objetivo principal fueron los JUAR —Juegos Universitarios Argentinos—. Pasamos la instancia regional ante Mendoza y luego llegamos a la semifinal en la Nacional, y terminamos terceros en Santa Fe y Paraná. El ganador fue UBA (Universidad de Buenos Aires)”, contó el entrenador.

El elenco universitario festejó un nuevo éxito, pero ya piensa en 2024: “Jugaremos el Nacional C y a eso apuntaremos. Aunque siempre a fin de año tenemos una cena y entre todo el grupo hablamos sobre lo que viene. Ahí veremos cuál será el objetivo. El tema es que llegamos a los nacionales con poca competencia. Por ejemplo, este año jugamos el Nacional B y no nos fue bien, solo tuvimos ocho o nueve previos y eso por ahí no alcanza”, señaló Wohl.

Por otra parte, no quiso dejar de mencionar el trabajo de la institución en categorías formativas. “Estamos en un proceso desde hace dos años con el semillero de la Universidad. Tenemos prein-fantiles, infantiles, menores y cadetes masculino y femenino, y las dos primeras. El año que viene queremos sumarles juveniles. Es una cuestión de tiempo porque es un club relativamente nuevo”, concluyó el DT.

Redacción/ALG