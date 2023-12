La Villa Deportiva vuelve el 8 de enero: ¿privatizada?

La Villa Deportiva sigue vacía. La gente del barrio 208, los deportistas y los niños y niñas siguen buscando una respuesta que nunca llega. Así será hasta el 8 de enero, y la pregunta del millón es saber en qué condiciones volverá la actividad. En los pasillos de Terrazas y en cada rincón de la Villa hay rumores de privatización y que será para los clubes. Y la demás gente que usaba esas instalaciones tendrá que buscar otro horizonte.

Los pocos trabajadores que hay en el lugar se sienten incómodos al tener que decirle a la gente que no se puede entrar.

El reloj marcaba las 17. El sol pegaba de lleno. Apenas unos pocos trabajadores estaban en el lugar. Se podían ver las caritas tristes de los pibes que habían organizado un "picadito" de fútbol, pero la ilusión quedó trunca en la puerta, cuando les dijeron que no se podía. La sorpresa fue el común denominador de la tarde. Aquellos que no habían llegado a la cita se enteraron por teléfono. El partido tendrá que esperar o buscar otra cancha, porque en la Villa Olímpica, hasta el 8, no se puede, y habrá que ver si en esa fecha se puede o salen con alguna otra cosa.

Los pibes del barrio iban a jugar todos los días. Fue una sorpresa enterarnos que ahora no se puede más (Claudio- Vecino del barrio 208 Viviendas)

Muchos vecinos del 208 Viviendas están preocupados. Elsa, mientras barría la vereda y jugaba con su perra Canela, dejó su impresión. "Es una lástima que no se aproveche semejante lugar. Somos gente de trabajo y no tenemos los medios para mandar a nuestros hijos a una escuelita de fútbol. Tenemos tres nenes de 14, 10 y 9. Siempre se juntaban con los amigos a jugar en la Villa, era una enorme tranquilidad tenerlos cerca. Ahora están de vacaciones y se van a jugar a la placita del barrio", dijo.

La impotencia es grande. Otro vecino que no quiso dar su nombre, aseguró que "es una injusticia muy grande. Si se quieren pelear entre ellos —por los políticos— que lo hagan, pero con los chicos, no. Esa parte era tierra de nadie. Esta Villa le dio vida al barrio, además de darle la oportunidad a los que menos tienen, pero por caprichos la cierran. Dicen que el 8 de enero la abren; vamos a ver qué condiciones ponen".

La Villa le dio vida al barrio. Es un lugar que sirve no solo para hacer deporte, sino también para pasar una tarde (Lorena- Vecina del barrio 208 Viviendas)

Pero la bronca no es solamente para los más chicos: también les llega a los clubes. Un dirigente de una institución puntana con mucha historia dijo: "No todos los clubes de San Luis tienen cancha. Hay que tener en cuenta que esta Villa se usaba también para las inferiores, donde hay cientos de partidos cada fin de semana, y ahora no sabemos cómo seguirá esto. Y a mi nombre no te lo doy porque sinceramente tengo miedo de que después termine sufriendo el club porque yo salí a hablar. Si no les tiembla el pulso para meterse con los más chicos, tampoco les temblará con nosotros".

Cuando prometieron que iban hacer la Villa, dudé. Hicieron una obra magnífica, y ahora no se puede usar. De no creer (Miguel Ángel- Vecino del barrio AMEP)

El barrio 208, con la llegada de la Villa, tiene más vida. Se ve más movimiento, pero esos verbos hay que ponerlos en tiempo pasado porque esta gestión del gobierno provincial se encargó de apagar esa luz de esperanza y esa sonrisa a flor de labios que estaba en cada vecino. Ahí nomás, muy cerca, los vecinos del AMEP y el Jardín San Luis también disfrutaban de semejante infraestructura, pero ahora llegan hasta la puerta y solo miran desde afuera. Si hasta la gente que trabaja en el lugar se siente incómoda de tener que decir: "No se puede entrar".

Vinimos a jugar un partido de fútbol y nos dijeron que no se puede. Tendremos que ir a otro lado (Lautaro- Vecino del barrio Jardín San Luis)

Es inentendible. Inaudito. No se puede creer que semejante lugar para hacer deporte no pueda ser utilizado. "Se llenan la boca hablando de los que menos tienen. De que hay que cuidar a los niños y niñas. Si es verdad que este sentimiento les nace de adentro, entonces que les permitan jugar. Que abran la Villa", aseveró Juan José, un vecino del barrio Jardín San Luis que estaba con su hijo buscando una explicación a todo esto.

Son 27 hectáreas de puro verde. Un lugar para hacer deporte al aire libre. La Villa, hasta hace unos días, era un lugar para todos, y ahora es lugar para nadie. Y nadie se hace cargo.