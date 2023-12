Sainz, el campeón de 61 años que entrena como uno de 40

Los adjetivos que recibe a diario el español Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y tres veces ganador del Rally Dakar, a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria deportiva son interminables. Pero hay dos que se repiten últimamente muy a menudo: incombustible e insaciable.

Incombustible porque pareciera que no sufre merma o desgaste a pesar del tiempo y las dificultades, recordemos que el "Matador" tiene 61 años. Insaciable porque ya tiene todos los títulos en su vitrina, pero siempre va por más.

El madrileño afrontará a principios de enero su 17ª edición en el rally más duro del mundo, con la confianza de haber hecho los deberes, física y técnicamente, para volver a pelear por la victoria. Y no es una tarea fácil para un deportista que arrastra tras de sí varias lesiones y que ha pasado la barrera de los 60.

"Es curioso, porque cuantos más años vas cumpliendo, más trabajo necesitas para rendir al nivel de cuando eres más joven. Pero también tienes más experiencia y algo lo suple. En ese sentido, sigo trabajando con la ilusión de llegar lo mejor preparado posible. Trato de seguir el mismo plan: me hago una prueba de esfuerzo en septiembre, tengo un entrenador que me marca las pautas para ir preparándome y luego, justo antes de irme al Dakar, vuelvo a hacerme esa prueba de esfuerzo para saber cómo ha ido esa evolución", comenzó el detalle el español idolatrado en Argentina por su paso con el Rally Mundial en los noventas.

Nuevo desafío. Esta edición de la carrera tendrá muchas etapas de arena.

Con respecto a lo que viene, Sainz le dijo a Relevo, una página especializada española: "Tengo buenas sensaciones este año. Creo que a nivel físico voy a ir bien, a pesar de la lesión del año pasado, que no tengo ninguna secuela. Y, como digo muchas veces, prefiero sufrir aquí, que no sufrir allí. Allí no me puedo bajar del coche si voy sufriendo mucho; aquí si me puedo bajar de la bici, o parar de entrenar, o descansar".

Sainz sigue un plan de entrenamiento polarizado a cargo de Iván Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador especializado en rendimiento deportivo en XinergiaTop, que lleva 15 años trabajando con el campeón español. Este trabajo polarizado consiste en días cortos muy intensos o días largos de mucha fatiga y menos intensidad, con esto se busca trabajar la fuerza en todas sus vertientes, el apartado cardiovascular y la adaptación al calor, tiene una característica muy particular. Y es el trabajo a altas temperaturas para buscar beneficios en la cantidad de plasma sanguíneo (mayor capacidad para evitar la deshidratación) y la concentración de glóbulos rojos (mayor transporte de oxígeno a todas las partes del cuerpo).

“Afrontamos este Dakar sabiendo que será el último año para Audi Sport, que es este 2024, o nunca. Por ello, llegamos con la ilusión y las ganas de poder brindarle al equipo y a la marca la victoria. Hicimos y seguimos haciendo todo lo humanamente posible para llegar físicamente al 100%”, expresó Sainz, quien ganó en las ediciones de 2010, 2018, y en 2020.

Redacción/ALG