Miracco: "A Estudiantes le quiero devolver la confianza con goles"

Estudiantes de San Luis fue uno de los clubes que sacudieron el mercado de pases del Torneo Federal A y le puso un condimento extra a la dilatada espera que hay por el campeonato que aún no tiene cerrado el formato de juego, pero que tendría fecha de inicio para el segundo fin de semana de marzo.

La incorporación bomba del "Verde" puntano fue sin dudas la de Nicolás Miracco, el delantero marplatense, quien supo brillar en Sarmiento de Junín, que llegó a Primera División, pero a quien alguna lesión le jugó una mala pasada y no lo dejó continuar con su carrera, que en el ascenso era prolífera.

Hoy, a sus 31 años, después de una temporada en Nueva Chicago, aceptó el desafío de bajar una categoría para volver a brillar para relanzar de algún modo su carrera.

—¿Cómo fueron estas primeras semanas de adaptación?

—Me he sentido muy bien, los compañeros me recibieron de la mejor manera y eso hace todo un poco más fácil. Estamos muy contentos y esperando que llegue el inicio. Esperamos que lleguemos de la mejor manera para poder hacerlo bien.

—Lo raro es que a menos de un mes todavía no está el formato del torneo definido.

—Si vamos al formato de regiones que se juega cuatro veces contra el mismo equipo es un poco raro, estamos a la expectativa de ver qué definen. Solo nos queda esperar, prepararnos y pensar en que el equipo esté bien.

—¿Cómo llegás vos en lo físico y futbolístico?

—En lo personal, primero, me siento muy contento. Contento con Héctor (Arzubialde), quien me abrió las puertas del club para poder estar acá. En lo físico, me siento bien, pude completar una buena pretemporada que me va a servir mucho para lo que viene.

—Confiando en tu experiencia, ¿qué plantel tiene Estudiantes?

—Creo que lo más importante es la unión; se armó un plantel muy lindo, muy sano. Son todos muy compañeros y eso ayuda mucho en el día a día. Tengo la sensación de que podemos pelear por lindas cosas. No debemos apresurarnos, tenemos que ir poco a poco y vamos a hacer una linda campaña.

—Seguramente en tu mente está volver a ser el que brilló en Sarmiento de Junín.

—La verdad es que uno baja de categoría para poder volver a subir. En Sarmiento me fue muy bien, en los dos años que estuve peleamos tres finales, no las pude ganar, pero fue el mejor año de mi carrera. Después me tocó ir a Primera y las lesiones me marginaron y no pude jugar todo lo que quería. Por eso vine, hice una pretemporada como quería, me preparé y ahora aspiro a jugar la mayor cantidad de tiempo posible y a estar siempre a disposición del técnico.

—¿Cuál es tu relación con el Federal A? ¿Lo conocés? ¿Lo seguís?

—La verdad, no es un torneo que haya seguido nunca, pero me entusiasmó mucho la idea que tenía el entrenador de pelear por cosas importantes. Además estamos a un paso de la Primera Nacional y eso es lo que me trajo hasta acá.

—¿Creés que sería importante hacer algún amistoso para llegar mejor al inicio?

—Me parece que estamos bien, hacemos fútbol muy seguido. Es verdad que nos conocemos bastante entre nosotros y si necesitamos algún amistoso o no es una decisión del entrenador, nosotros estamos para afrontar lo que venga.

—La gente se ilusiona con tu llegada. ¿Qué te gustaría devolverle?

—Yo quiero devolverle goles a la gente de Estudiantes. Eso y poder estar la mayor cantidad de tiempo posible en cancha. Quiero de alguna manera devolverles la buena actitud que tuvieron al abrirme las puertas.

Sigue el trabajo

El plantel tuvo doble turno en la jornada del miércoles y vuelve desde hoy a los entrenamientos matutinos.

Este miércoles por primera vez pudo probar la "Kagiba C11", que será la pelota oficial que tendrá el Torneo Federal A.

En la tarde, el equipo hizo fútbol entre titulares y suplentes, entre los que se vieron algunos movimientos interesantes, sobre todo en la presión alta y las transiciones de defensa a ataque.

Héctor Arzubialde decidió para los titulares un 4-4-2, con dos volantes centrales, uno más de juego como Pablo López y otro más posicional, Francisco Lucero. En la delantera ayer la apuesta fueron dos tanques como Lucas Quiroga y el propio Nicolás Miracco.

