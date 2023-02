San Luis obtuvo el premio de plata en los WSIS Prizes

El proyecto “Aprendizaje de programación, robótica e internet de las cosas, en niños y adolescentes”, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de San Luis, fue galardonado con el premio de plata por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, The World Summit on the Information Society (WSIS).

La iniciativa está basada en los planes Mini y Mega Programadores, y la Maqueta Programable 4.0, que lleva adelante el Gobierno de San Luis, en todo el territorio provincial.

Desde la Universidad de la Punta se indicó que a mediados de marzo se darán a conocer los ganadores del galardón de oro, donde también compite el proyecto.

Descripción del proyecto

La iniciativa puntana busca lograr que los niños y adolescentes quieran aprender a desarrollar tecnología. Por eso, desde el Gobierno de San Luis se impulsa la programación, la robótica e IoT en el currículo escolar de los estudiantes de San Luis.

Para eso, desde la Universidad de la Punta (ULP) se definieron diferentes estrategias para lograr el objetivo. Una de ellas fue la creación de una plataforma de aprendizaje de programación que puede ser utilizada desde teléfonos móviles o computadoras, para alumnos de primaria y otra diferente para alumnos de secundaria.

Para poner en marcha esta iniciativa, se trabajó con los programas Mini y Mega Programadores y la Maqueta Programable 4.0, que brindan la herramienta necesaria para que los estudiantes de todas las edades e inclusive los mayores, desde cualquier lugar de San Luis, adquieran destrezas en el funcionamiento de sistemas robóticos y IoT a través de la programación de los objetos modelo y observan el resultado de la codificación a través de streaming. Conectado a la plataforma de programación y después de adquirir ciertas habilidades, es posible experimentar la manipulación de los objetos del modelo, según los niveles de experiencia y complejidad.

En la actualidad, más de 4.000 estudiantes perfeccionan sus habilidades de programación, aprenden nuevas tecnologías, interactúan con objetos robóticos programables a distancia desde cualquier punto de la provincia y desarrollan vínculos culturales y profesionales, desde San Luis hacia el mundo.

►San Luis ya ganó en otras cinco oportunidades el Premio WSIS de oro y siete de plata:

Premios de oro

2012 – Red de Estaciones Meteorológicas en la categoría ciencia.

2013 – Balance Cero, en la categoría medioambiente.

2018 – Epidemiología Panorámica (las aplicaciones “Pueblo sin chagas” y “Barrio sin dengue”), en la categoría salud.

2019 – Escuelas generativas, en la categoría educación.

2021 – Vigilancia Epidemiológica, en la categoría ciencia.

Premios de plata

2018 – Programadores 4.0, en la categoría creación de capacidades.

2018 – Aplicaciones para la seguridad ciudadana (Comisaría Virtual y Alarma Puntana), en la categoría ambiente apto.

2018 – Digitalización 3.0, en la categoría negocios.

2019 – Científicos 3.0, en la categoría ciencia.

2021 – Aprendo Igual, en la categoría educación.

2022 – Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Software, en la categoría empleo.

2023 – Aprendizaje de programación, robótica e internet de las cosas, en niños y adolescentes.