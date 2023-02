Profetas en otras tierras

Una cita bíblica dice que “nadie es profeta en su propia tierra” y se refiere a las personas que deben abandonar su hogar para ser reconocidos. Algo así le pasó a Skatoness, que casi sin querer logró su merecido reconocimiento en México, la capital mundial del ska. La banda puntana, que tuvo su origen en agosto del 2000, viaja a las tierras de los mariachis desde 2019, cosecharon miles de seguidores que los reconocen en las calles y van a verlos a cualquier punto de ese país en que se presenten.

Ahora, Kike GengiSKAn (el apodo de Cristian Moyano) en batería y coros; Dr. Martens (Martín Loaiza) en bajo y Rudy Rude (Rolando Rivero, fundador e ideólogo del grupo) en voz y trombón, se preparan para una nueva gira que comenzará el 4 de marzo en Naucalpan de Juárez, en la Ciudad de México, y que los llevará a ciudades de Querétaro, Sayulita, Tepic Nayarit, Guadalajara y Aguas calientes. La gira terminará el 25 de marzo, por lo pronto.

Cuando Rudy llegó desde Buenos Aires a San Luis, trajo con él un deseo: tener su banda de ska. Así que, sin pensarlo demasiado, colocó un cartel en el local de cómics que tenía su mamá en Rivadavia y Lavalle, para encontrar músicos que se quisieran unir a él. “Ahí fueron apareciendo personalidades de la música de hoy de San Luis, Marcos Selah y Paulo Gil, que ahora tocan en La Planta. Con ellos empezamos a armar esto desde cero, no teníamos ni instrumentos, enchufábamos el teclado a unos parlantes de computadora”, recordó Rudy.

De a poco la banda creció y tomó forma y durante esos años pasaron más de 150 músicos que luego formaron grupos reconocidos. A La Planta, se suman Mr. Chango y Mambosabia. “Fuimos la primera banda de ska de San Luis y nos mantenemos firmes”, sentenció el creador.

Diez fechas tiene confirmadas hasta ahora la banda en México, pero se pueden sumar otras.

La primera vez que Skatoness visitó México fue en 2019. Habían arreglado con un productor, pero la experiencia no salió bien: de 25 fechas que habían acordado solo pudieron hacer tres y se pelearon con el productor. Pero esos tres conciertos fueron suficientes para plantar la semilla. "Una fue en Querétaro y quedaron 100 personas afuera, el lugar estaba lleno”, contó el músico.

Rudy explicó que México es la capital del ska y Skatoness es considerada una banda under de culto. De los 32 mil seguidores que tienen en Facebook, 29 mil son de diferentes ciudades de México. Cada vez que emprenden una gira por el país del norte, Rudy lanza la pregunta a las redes: "¿A qué lugar te gustaría que fuéramos?" y estalla en “me gusta” y comentarios.

El fundador cree que semejante reconocimiento está relacionado con la forma en que se promocionan. “Siempre subimos nuestros temas a las plataformas para que se puedan descargar de forma gratuita. Hace unos 20 años un programa de radio mexicano utilizó un tema nuestro, 'El súper manguera', como cortina musical, entonces, fuimos tomando trascendencia”, explicó.

“Además, -continúa el cantante- tenemos un sonido particular y el ska en México explota como no lo hace en ningún otro lugar del mundo. Skatoness significa ska y tonos. Nosotros no nos encasillamos en un estilo de ska, hacemos desde el más lento hasta el más rápido, todo nuestro repertorio sube y baja, pasando por el reggae y el rocksteady. No somos una banda de ska tradicional donde todos los temas suenan igual, sino que son totalmente diferentes dentro del género”.