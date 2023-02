El lenguaje que fluye

En su inconsciente, Leandro “Lele” Lovato guarda los recuerdos de su infancia en Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe, donde los momentos de esparcimiento y ocio giraban en torno a la música. Ese tiempo libre, ocupado por el aprendizaje que iba de la mano del juego, fue la base fundamental sobre la que forjó su amor por la música popular argentina, su lenguaje natural.

Con todo un camino recorrido y varios discos propios, el cantautor y violinista llega a la Villa de Merlo con un show en el que presentará canciones de su más reciente disco, grabado durante los años pandémicos, llamado “La voz del violín”. La cita es este viernes a las 21 en El barcito de Fermín, en avenida Fermín Romero y ruta 1 s/n, Piedra Blanca abajo. Las entradas cuestan mil pesos y se puede reservar una mesa al 1162553050.

Tras presentarse en la 63ª edición de Cosquín, el músico continúa su gira por el país y llega a San Luis para entregar un puñado de canciones de su décimo álbum, que tiene como característica la ansiada vuelta a los escenarios luego de la pandemia.

“La voz del violín" es la canción que le dio el título y es parte del disco; también cuenta con algunas composiciones propias e inéditas como "Gatito del violinero", "Difícil será volver" y "Suena violincito", que tiene como invitado a Juan Carlos Carabajal, fallecido hace pocos meses.

Leandro, quien vuelve a Merlo luego de varios años de ausencia, recordó ante etc cómo comenzó en el camino que lo llevó a convertirse en un músico profesional y a integrar las grillas de los festivales más importantes de Argentina. “Sin imaginar el futuro, ni el destino de musiquero en mi vida, cuando era chico todo era diversión. Nací en 1977 y en esa época no teníamos tantas opciones de entretenimiento, no existía internet y en mi casa ni siquiera había televisión, solo teníamos una radio y el tocadiscos y el juego era hacer música".

Eso hizo que el tiempo libre de "Lele" esté repleto de melodías, lo que —consideró— "fue una bendición porque sin saberlo estaba formándome y creando un destino que hoy es mi oficio, mi medio de vida”.

“Mi proceso de formación lo divido en etapas, la de aprendizaje y jugar con la música de niño hasta que me hice profesional, que es cuando recibí mis primeros honorarios", dijo el santafesino.

Cuando tenía 18 años, Lovato se instaló en Buenos Aires, en un hotelcito muy humilde de Paraná y Presidente Perón, frente al Obelisco. Fue a trabajar para Tamara Castro, quien en aquellos años despuntaba una carrera con mucha fuerza. "Lele" llevó su violín como elemento para cumplir un sueño.

"Después empecé a trabajar con los Carabajal y con el Chaqueño Palavecino, que fueron quienes me introdujeron en este oficio y con quienes aprendí, hasta que en 2001, hace más de 20 años, comencé con mi propuesta personal”, recopiló el cantautor.

La gira por el país continúa mañana en el Festival de Danza y Folclore de Santa Fe y luego viajará junto a su banda a Tandil, Las Toninas y el Monumento a la Bandera en Rosario.

En simultáneo, no olvida su veta compositiva, que tendrá nuevas formas de mostrarse. “Estamos trabajando en unas canciones nuevas que van a salir como singles con videoclips en las plataformas virtuales, ya no vamos a trabajar sobre un disco, sino que apostaremos a este formato nuevo de lanzar música”, agregó.