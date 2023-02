De San Luis FC a "La Bombonera": Raquel Polich firmó con Boca Juniors

Una de las jugadoras fundamentales que consiguió el ascenso a la Primera B con San Luis FC, Raquel Polich, cumplió uno de sus sueños y firmó contrato para jugar en Boca Juniors: el último campeón del fútbol femenino de Primera División de AFA.

La delantera chaqueña, quien este domingo estuvo entre las concentradas que jugaron contra Platense por la primera fecha del campeonato, contó que “todavía no caigo que estoy en Boca y esto demuestra que los sueños están para cumplirse”.

Polich, quien convirtió 21 goles en el equipo sanluiseño para lograr el ascenso, comentó: “Llegué a Boca diciendo ‘bueno, es una semana y voy a disfrutar’. Todos confiaban en mí y gracias a Dios se me pudo dar. Todavía no caigo que estoy acá y esto me demuestra que los sueños están para cumplirse”.

La goleadora no se achica y ya piensa en el futuro, y se propuso un nuevo desafío: “Ahora el sueño que tengo es poder convertir un gol en 'La Bombonera' y gritarlo con la gente. Otro sueño hermoso sería poder vestir la camiseta de la Selección”.

Sobre su paso por San Luis FC, dijo: “Lograr el ascenso con San Luis fue algo hermoso, un objetivo que quería cumplir. Lo merecíamos porque veníamos luchando hace mucho. La verdad es que estoy muy orgullosa de mis compañeras de poder haber cumplido los objetivos que nos propusimos en la pretemporada. Dimos todo”.

Foto: Nicolás Varvara

El domingo empezó el torneo de Primera y Boca debutó con empate 1-1 frente a Platense. Polich estuvo entre las concentradas con el número 21.

ANSL/MGE.