Jamie Perrett dará dos fechas en San Luis

Crecer y ver fútbol desde niño, y tener la edad suficiente para recordar a la gente hablar de Diego Armando Maradona, creó en Jamie Perret una mística majestuosa hacia Argentina. El músico británico arribó la semana pasada al país que lo tiene fascinado para presentarse en Buenos Aires y La Plata. Por contactos y recomendaciones estará también en San Luis con el objetivo de conocer otros públicos y alimentar la excitación de presentarse ante los argentinos.

La primera fecha será este jueves a las 20 en Comuna, en la inauguración de un nuevo espacio en el predio del sur de la ciudad, y la segunda el viernes a las 22 en All Right, con entrada libre.

El fuego pasional que sentía por Argentina comenzó a arder en su interior cuando era chico.

"Desafortunadamente la vida y los eventos se interponen en el camino, de lo contrario, habría estado aquí muchos años antes", expresó el guitarrista que compartirá el concierto con su colega Marcelo Zoloa, líder de Bela Lugosi, a quien no conoce en persona pese a las buenas referencias que le llegaron.

Jamie vive en Londres y es hijo del compositor Peter Perrett. Además formó parte de la banda Babyshambles, el grupo que fundó Peter Doherty, pero del que el visitante tiene poco que decir, más enfocado en su proyecto personal.

"No toco ninguna canción de Babyshambles en vivo, sino mis propias canciones originales. Supongo que comparten entre ellas cosas en común, temas y sonidos similares, o emociones. No son diametralmente opuestos", explicó en una charla con etc.

El artista agregó que espera con ansias encontrarse con el público de San Luis porque "los argentinos son increíblemente pasionales, muy receptivos y motivados a entender mi mensaje".

Luego de tocar en All Tight, Perrett volverá a Londres para seguir con sus proyectos que lo mantendrán ocupado durante varios meses de 2023. "Terminaré de completar mi álbum que lanzaré este año. Tengo planes de regresar al país en octubre o noviembre", adelantó.

