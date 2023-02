El refuerzo del "Auriazul" que mezcla goles y medicina

En el lapso que hay entre un turno y el siguiente de la exigente pretemporada que está realizando Juventud Unida Universitario en La Pedrera de cara al próximo torneo Federal A de AFA, hay un futbolista que acorta los descansos, optimiza los tiempos y los mecha con apuntes y fotocopias de una de las 12 materias que le quedan para recibirse oficialmente de médico generalista.

Ese futbolista es Gabriel Figueroa, un potente delantero que es producto genuino del fútbol local, que tuvo un paso por la Liga del sur de Córdoba, pero que tendrá su primera vez en un torneo de AFA y en el profesionalismo a los 25 años y que con la carrera casi finiquitada en la Universidad Católica de Cuyo, se mira en el espejo de otros jugadores y doctores como es el caso del brasilero Sócrates y nuestro Carlos Salvador Bilardo.

"Siempre tuve la esperanza de que alguno de los clubes de San Luis solicitara mis servicios. Tuve buenos años en la Liga local y en ese ámbito me había hecho bastante conocido. La gente de Juventud había tenido la intención de llevarme previo a la pandemia de coronavirus, pero en ese momento no se dio, por algunos problemas con el pase, así que de alguna manera esperaba esta chance".

Gabriel nació en Buenos Aires, pero se mudó con su familia a Potrero de los Funes antes de cumplir los 6 años. Comenzó a jugar en Defensores de Potrero como volante central. Al año siguiente se mudó a San Luis y pasó a CAI, donde Oberti, uno de sus entrenadores, lo puso a jugar de delantero.

En CAI estuvo hasta los 18, pero no encontraba lugar en Primera, así que decidió mudarse a Sol de Mayo, donde al año fue campeón de la B y goleador del equipo.

Se puede soñar con llegar a Primera de grande, hay muchos casos de futbolistas que lo lograron (Gabriel Figueroa- delantero de Juventud Unida Universitario)

"En esa época me llamó GEPU para jugar el Regional, pero era en noviembre, tiempo de mesas finales, y decidí dedicarle ese tiempo al estudio", contó Figueroa, quien había decidido no viajar a Buenos Aires unos años antes cuando lo probaron y quedó para Independiente de Avellaneda e incluso Independiente Rivadavia de Mendoza.

Al año siguiente, otra vez un llamado para jugar el Regional Amateur. Esta vez fue para Villa de la Quebrada, pero no fue su mejor performance y volvió a Sol de Mayo. En 2022 mudó sus goles a la Liga del sur cordobés, marcó 16 en 31 partidos en Juventud de Villa Huidobro. Regresó en noviembre, se sumó al CAI, hizo 7 goles en tres partidos y terminó de llamar la atención de todos.

"A principio de año, Gonzalo Salgueiro se contactó conmigo, me dijo que querían probarme y estoy en el período de evaluación durante esta pretemporada para que el cuerpo técnico me conozca mejor. El grupo me recibió de manera espectacular y siento que me estoy adaptando bien. Me va a tocar arrancar un poco de atrás, porque en mi puesto trajeron jugadores de mucha jerarquía, pero voy a dar lo mejor de mí y voy a estar preparado para cuando me toque", se autoarenga Gabriel.

El fútbol es una gran pasión para él, pero también lo es la Medicina, por eso tiene decidido llevar a la par las dos cosas mientras pueda y le den los tiempos. "Desde que soy chico sueño con ser médico, desde el primer año hago guardias y trabajo en la Medicina, para mí es una pasión y el fútbol también. Y tengo la suerte de que las dos cosas se me están dando bien. Mi intención es seguir haciendo ambas cosas a la par, mientras pueda, porque si otros, como Bilardo, pudieron, quiere decir que no es imposible".

Gabriel es un delantero de 1,87 metro que maneja los dos perfiles y que puede adaptarse a varias posiciones en el ataque, según se define.