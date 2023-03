Comenzaron con la implementación de parches mamarios en La Toma

Las afiliadas a Dosep de La Toma fueron las primeras en utilizar los parches mamarios Celbrea, unos dispositivos que sirven para monitorear el estado de salud de los senos como estudio complementario a la mamografía. La primera jornada tuvo una buena convocatoria y sirvió, para capacitar al personal encargado de su colocación y lectura.

Los parches funcionan con 1.188 microsensores, que en solo 15 minutos detectan diferencias térmicas entre ambos senos que puedan indicar riesgo de enfermedades, incluyendo cáncer. No es invasivo, es indoloro y rápido. Las mujeres que el miércoles lo probaron así lo confirman.

“Fue una muy buena experiencia, fue un estudio espectacular. Me emocioné mucho porque me encantó poder acceder a esto”, expresó Marta Escudero. Además remarcó que las profesionales le explicaron que los parches no reemplazan a la mamografía sino que es un estudio complementario. “Es importante continuar haciéndose los estudios preventivos, por nuestra salud”, puntualizó.

El coordinador de Dosep, Ramiro González Belzunce, acompañó la actividad y explicó que de la misma manera se llevará a cabo en otras localidades en los próximos días. “Esto es parte de la campaña de prevención de cáncer de mama y cáncer de cuello de útero que lanzamos recientemente y servirá para que mujeres de varios pueblos y parajes puedan contar con un primer estudio de fácil acceso y rápido resultado que, si bien no reemplazará a la mamografía, es una buena herramienta para el tamizaje”, expresó.

Los parches tienen una moderna tecnología de microsensores térmicos que se complementa con una app que lee los resultados y los determina como significativo, en caso de detectar alguna anomalía; o no significativo, en caso de que no se detecte nada.

“Me gustó mucho y está muy bueno que se haga esto aquí porque no todos tenemos la posibilidad de viajar hasta la Capital. Es importante concientizarnos a cierta edad de que no podemos dejar pasar los estudios de prevención”, comentó María Mafalda Torres, otra de las primeras afiliadas en utilizar los parches.

