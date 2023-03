Comienza "Frecuencia friki" por Lafinur FM Radio

Apostar e innovar para sumar nuevos oyentes fue siempre la premisa que manejó "Frecuencia friki", el programa que arranca este viernes una nueva temporada a las 20 por Lafinur FM Radio, ubicada en la capital en la 96.3 del dial o vía streaming por su página web. Luego de una despedida que entristeció a más de un fanático del mundo geek, decidieron regresar con un plantel de caras conocidas, columnistas que saben de lo que hablan y mucha producción audiovisual que promete conquistar a la audiencia.

"Volvemos con un equipo grande de producción que apuesta al streaming y a lo visual. Tendremos una estética propia, chat en vivo y mucha interacción con el público a través de sorteos y ocurrencias que salgan en el momento", expresó Denis Norambuena, conductor del programa, quien estará acompañado por Jorge Giménez Roca y Camila Lombardo.

En la producción estarán Mariano Medina y Maximiliano "Ruffo" Barral. Además, Medina, quien trabaja como editor de la web de El Diario de la República, estará a cargo de algunas columnas específicas a lo largo de la temporada 2023.

Cómics, películas, videojuegos, animé, k-pop, libros y series relacionadas con la ciencia ficción y el mundo friki serán los protagonistas de cada viernes. "Como Camila es una experta del mundo del manga y el animé, será nuestra conductora especializada que trae todas las noticias de este ambiente, que cada vez cuenta con más fanáticos", agregó Denis.

En el primer programa, la producción preparó un resumen que transitará por los hechos más importantes del mundo friki que sucedieron durante los últimos meses del año pasado y los primeros de 2023. "No pasó mucho tiempo desde la última salida al aire, pero seis meses fueron suficientes para recolectar información que nos ayudará a debatir", explicó Norambuena.

Cuatro temporadas lleva "Frecuencia friki" en el dial de Lafinur FM Radio. Todos los viernes a las 20.

Además, armaron un informe sobre la serie "The last of us", la adaptación televisiva del famoso juego de acción, aventuras y supervivencia que se encuentra en la plataforma HBO y se ganó la atención de muchos espectadores. Los conductores realizarán un paralelismo con el mundo actual y la pandemia que arrancó en el año 2020.

Para interactuar con el público, propondrán algunos juegos. Por ejemplo, quien pronuncie de la mejor manera los nombres de animé en coreano y japonés al aire se llevarán sus respectivos premios.

"Estamos muy felices y entusiasmados por el regreso. Los oyentes fueron un factor importante, porque fueron ellos quienes nos animaron a seguir adelante", expresó el conductor, quien se encontró con varios seguidores en eventos relacionados con el fandom y muchos le pedían que regresaran al aire.

Además, Denis agradeció a Lafinur FM Radio por el espacio y la oportunidad de trabajar libremente, sin limitaciones. "Sabemos que necesitamos de la radio y ella a nosotros. Muchas personas apuestan a escucharnos por internet y les gustan este tipo de programas que traspasan más allá del dial", contó.

También, agregó que tienen "la oportunidad de crear y trabajar a nuestro gusto, y eso es un condimento que consideramos necesario para volver, además de encontrarnos como equipo para hacer lo que realmente nos gusta y entretiene".