Paola Ducculi, una amante de la serranía y el monte nativo

No hay sierra que no conozca, tanto de los Comechingones como del Valle de Traslasierra, que no haya pisado con sus aventuras al hombro y pendiente de lo que pasa en la inmensidad del campo y el monte nativo. Paola Ducculi nació en Río Cuarto, pero desde su juventud supo que su alma pertenecía a la naturaleza viva. Por eso decidió dejar su vida en la ciudad y se internó en el Valle de Traslasierra junto a sus obras escultóricas inspiradas en sus vivencias.

En una nueva etapa, se mudó al Valle de Pancanta, la zona que la recibió con su tranquilidad, ideal para el espíritu serrano de Paola. La artista no se quedó con los brazos cruzados y aprovechó la cercanía de la localidad con La Carolina e inauguró su muestra "Hijos del viento" en el Museo de la Poesía, una serie de más de 40 esculturas que recorren el estilo de la autora.

Quienes deseen conocer el trabajo de Paola podrán visitar la muestra hasta el 18 de abril con entrada libre y gratuita.

Ducculi lleva 25 años como escultora y es la primera vez que expone en La Carolina, anteriormente lo hizo en la Villa de Merlo, pero por muchos años se movió por el circuito cultural de Córdoba y el Valle de Traslasierra.

"Es una serie de esculturas hechas en cerámica que la presenté por primera vez en Loma Bola, en 2015. La muestra no cuenta con un hilo conductor, pero quizás su título tiene que ver con el primer lugar donde lo presenté, que fue dentro de una cava y con el tiempo busqué otros lugares donde se aprecie de otra manera", contó la artista.

La mayoría de las esculturas son figurativas, con forma de cuerpos alargados, blancos o de colores claros y simulan ser diferentes personas, casi todas sentadas como a la espera de que suceda algo o llegue alguien a visitarlas.

Mi serie se expande por donde pasa. Ahora es el turno de que crezca cerca del cerro Tomolasta.

Como el viento que sopla y expande, también las obras de Paola tuvieron la libertad de mostrarse en lugares naturales. "La segunda presentación la realicé al lado del arroyo San Antonio ubicado en la localidad de Villa El Chacay, un pueblo cordobés que se encuentra muy cerca de la Villa de Merlo. Ahora me tocó La Carolina y lo siento como un indicio de saber que mi muestra toma el vuelo que busqué al crearla", expresó.

Otra simbología que rescata la autora es que las obras se encuentran a la venta, entonces las que se escapan de sus manos "siguen un rumbo diferente al mío, buscan otros aires, se expanden".

Además de escultora, Ducculi es docente y su formación la realizó en su provincia de origen con destacados maestros universitarios de Córdoba y Buenos Aires.

"Aunque nací en Río Cuarto y me formé en la ciudad, mi alma y mi cuerpo me pedían vivir en el campo rodeada de lo natural. Estuve diez años en Villa El Chacay, donde las sierras comienzan a subir las sierras, también llamadas Sierras Chicas y ellas me inspiraron a seguir mi camino", aseguró.

La artista eligió lugares alejados de la ciudad y estuvo vinculada con lo que sucedía en el interior del país. "De jovencita siempre me tiró la sierra, me gusta estar en los pueblos chicos, siento una conexión muy similar entre las localidades que encuentro y decido quedarme a vivir", expresó.

Redacción / NTV