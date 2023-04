Fernández dijo que la rebaja de impuestos favorecerá la producción

La idea es que la provincia siga en crecimiento y apuntar al turismo, la agricultura y la ganadería. Los establecimientos y la producción del campo tienen un potencial enorme en este sector de la provincia”, manifestó Jorge “Gato” Fernández, candidato del lema Unión por San Luis para la Gobernación. Subrayó que la rebaja impositiva será clave para poder impulsar a los productores en San Luis.

El postulante, quien ayer recorrió Luján, Quines, Candelaria, resaltó en declaraciones a medios locales la importancia de tomar dimensión sobre la realidad económica de las localidades puntanas y justificó porqué es relevante la disminución de las tasas. "Ingresos Brutos es uno de los impuestos que más impacto tiene en la producción. Esta rebaja impositiva es lo que vamos a proponer", dijo.

Además, Fernández resaltó que el norte puntano tiene un potencial enorme y subrayó el nivel de producción que se verifica en algunos emprendimientos.

Los productores rurales ya habían asegurado que experimentarán un importante alivio gracias a la anulación del Dopro (Documento Provincial). “Para los que trabajamos la tierra y vivimos de la venta de animales es un alivio la eliminación del registro Dopro. Muchos de nosotros tenemos que comercializar o trasladar la producción de un campo a otro, sumado a las vacunas para el ganado, el impuesto nacional y los provinciales en general, produce que se nos haga inviable económicamente subsistir y seguir en vigencia”, dijo Yeny Yurchag, presidenta de la Sociedad Rural de San Luis.

Educación y empleo

Una de las propuestas de Fernández es la doble jornada para la educación provincial, para así mejorar el nivel académico. Además, agregó que es importante tener conocimientos sobre emprendedurismo y la capacitación en oficios para lograr buenos profesionales.

Manifestó la relevancia de la educación en la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), la formación en las carreras de informática de la Universidad de La Punta (ULP) y las fuentes de empleo genuino que genera la obra pública.

“Pude visitar las diferentes sedes de la UPrO en el interior y tenemos miles de egresados. Es impresionante cómo esas personas en la actualidad han generado una fábrica de alfajores, un establecimiento que confecciona indumentaria y hasta son matriculados en oficios”, mencionó el candidato a gobernador.

La idea es que la provincia logre seguir en crecimiento y poder apuntar al turismo, la agricultura y la ganadería.

“El caso más relevante es el de una persona que fue estudiante, pasó a ser profesor en el establecimiento, y hoy en día es proveedor de la UPrO. Tuve una conversación con este chico y me comentó que él sabía soldar, pero que el título le servía como antecedente para ingresar a una empresa”, aclaró Fernández.

Destacó que tendrá un gran compromiso con la creación del Ministerio de Emprendedores y que apuntará a fortalecer los municipios. Además, recalcó que hay que capacitar para que el turismo local, que provee ingresos a muchas familias puntanas, pueda ser de excelencia en los rubros hotelería y gastronomía.

Fernández hizo alusión a que él siempre fue un dirigente con buen diálogo y se definió como municipalista. “Creo que es imposible trabajar en San Luis si no construimos una sociedad igualitaria y equitativa que toque todos los ítems sobre las necesidades de la población. Yo me siento puntano y creo que como todos cada vez que nombran la palabra se me pone la piel de gallina por el orgullo que siento de haber nacido en esta tierra”, finalizó.

Redacción / NTV