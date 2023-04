El 33% de niños en edad escolar padece problemas en la vista

El plan provincial Visión 4.0 sigue su marcha y arroja sus primeros resultados. El programa cuenta con un grupo de cerca de treinta personas, entre técnicos y oftalmólogos, que revisan a alumnos y alumnas del nivel primario. A aquellos que necesiten se les entrega anteojos de manera gratuita. La iniciativa, que comenzó la semana pasada, es impulsada por los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Salud.

Hasta ayer se habían analizado 5.250 niñas y niños de diferentes escuelas de la capital, de los cuales más de 1.700 tienen problemas de visión, lo que representa un 33 por ciento. La ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis y rectora de la Universidad de La Punta (ULP), Alicia Bañuelos, indicó: "Es probable que ese porcentaje baje un poco. Si bien son escuelas, por ahí son particularidades de cada institución. Hasta el momento hay quince establecimientos visitados". La primera etapa del plan incluye a la ciudad de San Luis, Villa Mercedes, La Punta y Juana Koslay.

La recepción ha sido excelente, tanto por parte de los docentes como de los padres de los chicos. Alicia Bañuelos.

La secretaria del Centro de Alto Rendimiento de la ULP, Juliana Menéndez, afirmó que la próxima semana comenzarán los recorridos por escuelas emplazadas en Villa Mercedes.

"Esta semana estuvimos en una escuela junto al ministro de Salud, Cristian Niño, y la ministra de nuestra cartera. La directora misma de la escuela nos contaba su experiencia personal. Relató que a ella cuando era niña la sentaban atrás o la tildaban de revoltosa. En realidad era que no veía bien. Por eso, el punto principal del plan es que el no poder ver no afecte al aprendizaje".

En el Ejecutivo puntano adelantaron que los alumnos que ya han sido revisados y a los que les recetaron lentes recibirán la próxima semana los anteojos correspondientes. Para elegir los marcos, los profesionales llevan a las escuelas unos veinte modelos y dejan que los mismos alumnos escojan el que más les guste.

"Sabemos que el aprendizaje en los chicos va a mejorar si ven bien. Esto es lo más importante. La recepción es increíble. Hay agradecimiento de parte de los papás, porque sabemos lo que implica comprar lentes hoy en día. También existe un agradecimiento de parte de toda la comunidad educativa, de los docentes, que generalmente detectan quiénes son los alumnos que necesitan lentes", afirmó.

Beneficio. La próxima semana entregan los primeros anteojos recetados.

"Los niños están felices; hasta los que ven bien quieren tener los anteojos. También están a los que les vemos las caritas de felicidad cuando les vamos probando las distintas graduaciones y vemos cómo ven y la experiencia que tienen por eso. Y cuando eligen los lentes, buscan el color, el marco que les gusta y que les quede bien", agregó.

Menéndez adelantó que para el mes que viene visitarán la localidad de Merlo, aunque esperan llegar a todos los puntos de la provincia con este programa. "Creemos que esto pone en igualdad de condiciones a muchos. Consideramos fundamental el hecho de que los chicos tengan acceso a algo tan importante como un anteojo, que nadie se quede afuera de nada por no ver bien. Seguimos trabajando bajo estos conceptos de la mano del plan de lectura Leamos", señaló.

En el Ejecutivo puntano señalaron que desde el próximo lunes continuarán con las revisiones en la ciudad de San Luis, comenzarán en Villa Mercedes y evaluarán la posibilidad de agregar otras localidades más a los recorridos del programa.

