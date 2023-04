Acosta ajusta su preparación para la Copa del Mundo de Ajedrez

El Maestro Internacional Pablo Acosta brilló en el Zonal de Paraguay y eso le abrió las puertas para clasificar al Mundial como el único ajedrecista masculino argentino en lograr el pasaje deportivo.

Pablito, de 22 años, es entrenador de talentos de la Universidad de La Punta y exalumno del juego ciencia que se genera desde la Universidad de La Punta, clasificó a la Copa del Mundo que se jugará en Bakú, Azerbaiyán, a finales de julio y principios de agosto, y estará delante del tablero junto a los mejores 155 ajedrecistas del planeta.

Es un logro que pasa a la historia del ajedrez puntano. "Es muy fuerte escuchar eso. El torneo en Paraguay fue de primer nivel (quedó segundo por desempate) y la experiencia, única. Me tenía mucha fe, trabajé muy bien todas mis partidas y clasificar fue muy emocionante. Ahora estoy entrenando con mucha intensidad".

El vencedor del torneo que se realizó en el Hotel Internacional de Asunción fue el chileno GM Cristóbal Henriquez Villagra, seguido de Pablo, y al podio lo completó el paraguayo Neuris Delgado Ramírez.

"Siempre digo que mi agradecimiento a San Luis es inmenso, todo lo que hace la Universidad de La Punta, la Secretaría de Extensión con el Programa Ajedrez, y un agradecimiento especial a Claudia (Amura) y a Gilberto (Hernández)".

Los Amura-Hernández cobijaron a Pablo desde su llegada de Salta. En San Luis se formó en el mundo del ajedrez, transitando el día a día de la mano de los Grandes Maestros.

“Esta es la primera vez que voy a ir a un Mundial, es muy importante para mi carrera. Me emociona y me ilusiona representar a mi país y a San Luis. Me voy a preparar con todo para dejar bien alto a mi bandera”, se entusiasma.

Las mujeres

La representante "albiceleste" será María José Campos, de Obras Sanitarias de Buenos Aires, que dejó atrás a grandes exponentes como la WFM Candela Francisco, la IM Carolina Luján, la WIM María Florencia Fernández y a la campeona continental, WGM Jennifer Pérez Rodríguez.