Eugenia Catalfamo: "Trabajaré por los emprendedores, los adultos mayores y las mujeres"

El PJ sanluiseño tiene en el lema Unión por San Luis a la fórmula Jorge “Gato” Fernández y Eugenia Catalfamo para los cargos de gobernador y vice. En una charla mano a mano con El Diario de la República, la senadora nacional habló sobre su postulación, los proyectos que tiene en mente y las políticas que buscará aplicar en caso de llegar a Terrazas del Portezuelo junto al exintendente de Tilisarao.

—Hace muy pocos días que fue ungida como la candidata a vicegobernadora por el PJ local, ¿qué significa para usted esta candidatura?

—Esta designación para ser candidata a vicegobernadora es un verdadero honor, es un orgullo enorme y nada menos que para acompañar a un candidato a gobernador como Jorge “Gato” Fernández. Es toda una alegría. Además, con lo que significa representar al lema oficial. Primero por representar a nuestro proyecto político provincial y por la oportunidad que me dan dentro del Partido Justicialista. Es todo un orgullo, no solo en lo personal, también para mi familia.

—¿Qué opinión tiene usted sobre “Gato” Fernández y su experiencia en gestión?

—El “Gato” es una gran persona. Es un hombre sencillo, humilde, una excelente persona que sobre todo sabe escuchar. Es un hombre que tiene la gran capacidad para dialogar con cualquier persona, del ámbito que sea y de cualquier edad, sean adultos mayores o jóvenes. El “Gato” es un político muy preparado. Además de su formación como hombre del derecho, tiene mucha experiencia en gestión. No solo ha sido intendente de Tilisarao en varios períodos, sino que también conoce los tres poderes del Estado porque ha trabajado en el Poder Judicial y fue legislador. Es una persona que hizo crecer a Tilisarao. Lo mejor ha sido que yo puedo aportar ideas y proyectos desde mi lugar. Se tiene muy en cuenta lo que aporto y nos complementamos de la mejor manera. Hacemos una dupla muy linda, nos complementamos dentro del trabajo que estamos haciendo en esta etapa de la campaña.

—Está frente a un nuevo paso en su carrera política, ¿cómo toma este desafío?

—Lo tomo con mucha responsabilidad y una enorme alegría. Vengo del Senado de la Nación y si bien soy más joven que varios de mis colegas, estoy preparada para esta nueva función. Trabajé durante mucho tiempo con exgobernadores y eso genera una formación fundamental. Por estos días, estamos escuchando y dialogando con diversos sectores de la sociedad. Me importa mucho la generación de oportunidades, el hecho de generar igualdad y oportunidades para los jóvenes, emprendedores, las mujeres, pero también trabajar en el cuidado y acompañamiento de nuestros adultos mayores. Creo que son una franja de nuestra sociedad muy vulnerable. Sobre todo en materia de salud, son foco siempre de la inseguridad y a la hora de percibir sus haberes, sus jubilaciones, con la inflación reinante, resulta insuficiente. Son las cuestiones que me preocupan y en las que quiero hacer foco muy especialmente.

—¿Cómo viene el trabajo de campaña junto a “Gato” Fernández? Y en caso de resultar electos, ¿qué aspectos atendería usted en lo inmediato?

—“Gato” Fernández ya estuvo recorriendo varias localidades y yo me acoplaré en esa tarea en estos días para escuchar a los distintos sectores y conversar con la gente que no solo nos comenta sobre lo que necesita, sino que también nos comenta sus ideas y la forma en las que, entre todos, podríamos superar esos problemas. En lo personal venía trabajando con los emprendedores de cualquier edad porque es algo que me interesa muchísimo porque San Luis, nuestra provincia, tiene una tradición muy grande en materia de emprendedurismo.

Actualmente tenemos emprendedores y pequeñas pymes de muy diversos rubros y es fundamental que se les brinde apoyo. Es algo que me interesa muchísimo porque son generadores de puestos de trabajo y luchan día a día por mantenerse en pie a pesar de los problemas que genera la inflación. Son gente que trabaja día a día por su pasión, por aquello que les gusta y que con tesón han convertido su emprendimiento. Considero que es fundamental apoyarlos. Es gente que ama lo que hace y me resulta inspirador.

—¿En qué otra situación considera usted que se debe poner el foco y trabajar rápidamente?

—Me interesa lo vinculado a la industria, lo productivo. Y a su vez la renovación del Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente. Es lo que nos demanda la sociedad de hoy. Debemos producir, sin dudas, es necesario. Pero no podemos descuidar bajo ninguna circunstancia el cuidado de nuestro medio ambiente. Pienso que tenemos que fortalecer y fomentar la economía circular, aplicar políticas que generen trabajo, pero sin perder la mirada en la preservación de nuestro ambiente. En estos días, junto a “Gato” Fernández estamos juntándonos con gente en distintos barrios porque queremos escuchar sus propuestas, las necesidades que tienen y ver qué soluciones podemos plasmar.

—Desde hace ya un largo tiempo el Gobierno de San Luis aplica una política integral en torno a las mujeres, ¿cuál es su mirada respecto al tema y cómo trabajarán en caso de resultar electa la fórmula que integra?

—Hoy en San Luis las miradas hacia las mujeres son una política de Estado. Es algo que no se debe cambiar. Considero que se deben aplicar todos los derechos de las mujeres y de los distintos géneros. Solo de esa manera lograremos construir una sociedad más equitativa. Pero además de aplicar esos derechos, pienso que debemos ampliarlos. San Luis hace mucho tiempo que fomenta y desarrolla políticas para alcanzar la igualdad, la equidad. La Provincia cuenta con una Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad muy activa en su labor y desde el Senado de la Nación también trabajé en múltiples proyectos de ley sobre el tema. Y que hoy Ayelén Mazzina, una puntana, sea la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad da cuenta de ello.

En ese mismo tono, pienso que los derechos de los adultos mayores también son vulnerados. Por eso quiero desarrollar una mirada especial con ellos porque son un grupo que padece la inseguridad, cuyos índices como víctimas son cada vez más altos. Sin dudas los adultos mayores, los jubilados, son los que más padecen la inflación. Los abuelos son los que actualmente padecen más dolores y es fundamental trabajar fuerte por sus derechos.

—¿Qué opinión tiene sobre la fórmula principal que postula la oposición?

—En 2012, después de recibirme de Licenciada en Comunicación Social en Córdoba, comencé a trabajar como periodista en Agencia de Noticias San Luis. En ese entonces Claudio Poggi era el gobernador de San Luis. En esa época él pertenecía al PJ, en este tiempo él era peronista. Lo recuerdo muy bien. Fue el Partido Justicialista de San Luis el que le dio la chance de ser gobernador de la provincia. Cuando yo trabajaba allí recuerdo que en esos primeros años de su gestión era peronista, pero sobre el final de su mandato cambió, se puso bajo el ala de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Incluso más tarde, en unas elecciones Poggi se opuso a Adolfo Rodríguez Saá. Más tarde incursioné en política y gracias al PJ sanluiseño llegué al Senado de la Nación. Trabajé en muchos proyectos, integré comisiones, participé en distintos debates. Trabajé por mi provincia, por mi país. Pero allí conocí muy bien a Claudio Poggi. Era muy raro que participara de alguna reunión de comisión, donde se discuten los proyectos y el destino de cada una de las leyes. Muy pocas veces participó de esas discusiones en el recinto ni generó algún proyecto de ley que favoreciera a San Luis o al federalismo.

Ya en esa época lo único que le interesaba era lo electoral. Más tarde se postuló como diputado Nacional, donde tampoco trabaja. Es una persona a la que solo le interesa medir su poder, lo electoral. Lo único que le interesa es tratar de llegar a Terrazas del Portezuelo. Por eso digo que lo conozco muy bien. Las nuevas generaciones no quieren políticos como Claudio Poggi. Quieren gente que los represente, que trabajen, que defiendan los intereses de San Luis y piensen proyectos para la provincia y el país.

Los puntanos tenemos un profundo sentido de pertenencia. Somos una provincia que construimos entre todos, no solo los que nacimos aquí, también aquellos que eligieron San Luis como su lugar. Los sanluiseños somos gente de trabajo y queremos a políticos que nos representen. No necesitamos a personas que solo piensan en sí mismas. Por eso digo que yo lo conozco bien a Poggi, lo observé en el Congreso de la Nación.