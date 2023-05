Argentina inicia su ilusión en el "Madre de Ciudades"

Listos. Los pibes de la Sub 20 jugarán en un estadio que lucirá lleno. Foto: @Argentina

El seleccionado Sub 20 de fútbol de la Argentina, dirigido por Javier Mascherano, debutará en la tarde de este sábado en el Mundial de la categoría frente a Uzbekistán, por el Grupo A, con la ilusión renovada, sed de revancha y una enorme expectativa por su condición de local.

El partido se jugará en el estadio "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero, este sábado a partir de las 18, y será televisado vía TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

El equipo del "Jefecito" dará rienda suelta a una "segunda oportunidad" tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia (finalizó séptimo sobre diez equipos) que motivó la renuncia del excapitán del seleccionado argentino. La continuidad de Mascherano también contó con la incidencia de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

Argentina contará con el plus del público. El "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero lucirá completo y será una motivación más para un plantel que buscará revertir lo ocurrido en Colombia.

Se trata del segundo campeonato del mundo que se organiza en el país desde 2001, cuando el equipo dirigido por José Pekerman, con Javier Saviola en el rol de goleador y figura, se consagró campeón en el estadio "José Amalfitani" de Vélez.

El rival de hoy será Uzbekistán, clasificado en su condición de campeón de Asia, que en sus tres partidos amistosos previos al Mundial ganó uno (3-0 vs. República Dominicana) y perdió dos (4-1 vs. Brasil y 2-0 vs. Uruguay).

Los dirigidos por Ravshan Khaydarov enfrentaron a la Argentina en un amistoso del 8 de septiembre de 2022 con derrota por 2 a 0 y afrontarán su quinta participación mundialista.

Acción en dos escenarios

Guatemala y Nueva Zelanda, rivales del seleccionado argentino en el Mundial Sub 20, se enfrentará en el primer turno de la jornada inaugural en Santiago del Estero. El partido se disputará desde las 15 con transmisión de TyC Sports y DSports.

En el mismo horario, pero en el Bicentenario de San Juan, Estados Unidos y Ecuador darán inicio al Grupo B, en el que son amplios favoritos para pasar de ronda. En la "Tri" estará uno de los dos futbolistas categorías 2007 que fueron incluidos en la lista y será el mediocampista Kendry Páez. El jugador de Independiente del Valle, destacado en el Sudamericano Sub 17, ya tiene avanzado su desembarco al Chelsea de Inglaterra.

Este partido será transmitido por DSports (DirecTV), como también el que sostendrán los debutantes Fiji y Eslovaquia, en el mismo escenario cuyano a partir de las 18.

