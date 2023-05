Eva reabrió un espacio renovado con la colección "Juego de espejos"

Eva Miller realizó la reapertura de su sucursal en la ciudad con un diseño renovado y con la colección otoño-invierno “Juego de espejos”. La tienda ubicada en San Luis Shopping, se vistió de fiesta con DJ en vivo, cócteles y catering. Durante el evento, las modelos de Vidal Rivas Fashion School lucieron las prendas de la empresa mendocina.

“El local de San Luis tiene nueve años y hacía falta un buen cambio. Lo renovamos para que sea más luminoso y con más energía”, explicó la propietaria, Evangelina Socias.

La nueva colección disponible, “Juego de espejos”, está inspirada en la introspección y busca una mirada hacia adentro, sobre lo que es cada persona, su conocimiento interno y la aceptación de cada parte que la conforma.

“La ropa es cómoda, moderna, se adapta a todos los cuerpos y es divina. El ‘Juego de los espejos’ es encontrarte a vos misma, creemos que los tiempos están cambiando y que ahora hay que realmente encontrarse con una misma no tan solo en la manera de vestirse, sino en todos los aspectos de la vida. Eso es lo que quisimos representar con el equipo, que vean todo lo bueno que uno tiene”, detalló Socias.

La empresaria indicó que esta propuesta incluye una gran variedad de colores.

Celebración. Más de cien invitados disfrutaron de moda y cócteles.

“Este invierno llegaron los naranjas, fucsias, verdes y azules, que me parecen divinos. Siempre digo que todas las temporadas tienen su encanto, esta me gusta porque se usan más los pantalones anchos, más cómodos y más sueltos, me parece que es más relajada”, contó.

La empresa familiar nació en Mendoza hace 30 años y tiene sucursales en la provincia mendocina, en San Juan, San Luis y Bahía Blanca.

“Es la primera vez que hacemos un evento en San Luis, en Mendoza sí hemos hecho. Estábamos muy nerviosos, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, pero las personas acá son muy lindas, muy livianas. Me encanta y estamos felices”, expresó.

Siete modelos puntanas lucieron la nueva colección dentro y fuera de la tienda, por lo que llamaron la atención de las personas que visitaban el shopping.

“Esto es increíble, realmente para mí es algo que agradezco mucho, como todas las oportunidades de trabajo, todas las oportunidades de crecer. Buscamos fomentar espacios para las chicas, las modelos, nosotros compartimos la idea de que no hay cuerpos ideales, sino que todas las mujeres son hermosas y todas son aptas para participar y formar parte de este increíble evento”, indicó Guillermina Bringas, integrante de Vidal Rivas Fashion School.

Desfile. Siete modelos puntanas lucieron las prendas de la colección.

Más de 100 invitados pudieron conocer las nuevas tendencias, indumentaria y accesorios disponibles en Eva Miller.

“Me encanta porque es una ropa cómoda, con color, formal e informal. Me gustaron todos los modelos, es algo único”, opinó Eugenia Martín, quien fue a ver desfilar a su hija, Fiorela Pinelli; disfrutó del espacio renovado.

El objetivo de Eva Miller es fomentar el empoderamiento femenino e impulsar a las mujeres para que se animen a romper patrones impuestos.

“La marca ha ido evolucionando todo el tiempo, no tan solo con la moda, también con la mente de las personas”, remarcó Evangelina.

Además, agregó: “Si alguien sabe un poco de la industria, sabe que hacerlo desde el interior del país es cuatro veces más complicado que en Buenos Aires, porque allá está todo, pero lo hemos hecho y estoy muy orgullosa de que la marca sea mendocina. Vamos avanzando provincia por provincia, la idea es estar en absolutamente toda la Argentina, pero vamos pasito a pasito”.