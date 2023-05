Murió la cantante Tina Turner a los 83 años

La reconocida cantante Tina Turner murió a los 83 años. Su representante anunció que “Tina Turner, la Reina del Rock and Roll murió en paz, a los 83 años por una larga enfermedad, en su casa de Kusnacht, cerca de Zurich, en Suiza”.

“El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, agregó su manager, según informó Sky News.

Tina Turner nació en Estados Unidos y a lo largo de su carrera se convirtió en una de las más amadas estrellas del rock por su carisma y por canciones que se convirtieron en hits, como “The Best”, “Proud Mary”, “Private Dancer” y “What's Love Got to Do With It”.

Sus últimos años estuvieron signados por la tragedia. En 2018, su hijo Craig se quitó la vida, mientras que en diciembre de 2022 murió su hijo Ronnie.

NA/ALG