Almaceneros advierten que sus ventas bajaron hasta un 35 por ciento

El país vive una situación económica crítica y la inflación hace que los precios de la canasta básica no tengan una estabilidad. Uno de los sectores perjudicados es el de los comercios minoristas. El presidente de la Cámara de Almaceneros de San Luis, Ángel "Cacho" Soria, explicó que las ventas bajaron hasta un 35 por ciento desde que comenzó el año y que la incertidumbre que viven es cada vez más fuerte, ya que tienen la desventaja de no contar con arreglo de precios y, por ende, no pueden brindar valores competitivos para los artículos de la canasta básica.

“Nuestros meses duran quince días, la gente cobra y se le acaba la plata. Eso viene hace bastante. Ahora estamos muy preocupados por la situación actual, más allá de que el dólar bajó y subió. Hay una incertidumbre total y las ventas están acotadas. No hay entregas, no hay precios estables, debemos ingeniarnos para llegar a un precio estable”, explicó Soria.

Los almaceneros dicen que juegan con desventaja debido a que no se aplica con ellos el acuerdo de precios que estableció el gobierno nacional con los supermercados: Precios Justos. “Nos dejaron afuera y nunca pudimos llegar a buen puerto con la Secretaría de Comercio de la Nación. Con respecto a eso, pienso que estamos entre un 30 y 35 por ciento de disminución en las ventas en los almacenes de nuestra ciudad”, aseguró el presidente.

Estamos muy preocupados por la situación. Hay una incertidumbre total y las ventas están acotadas. Ángel "Cacho" Soria

Soria remarcó que las últimas semanas fueron las más críticas para el rubro, ya que detectó que muchos comerciantes tuvieron que cerrar sus puertas ante la mala situación económica.

“En números no puedo saber cuántos comercios y locales cerraron, pero estoy trabajando en eso. Lo que pasa es que es algo muy dispar, porque así como cierran, hay gente que recibe indemnización y ve posibles salidas en un negocio o despensa, entonces se van abriendo. No tenemos un porcentaje, pero el teléfono explota todos los días porque la gente no sabe qué hacer”, afirmó Soria.

El comerciante dijo que entre los perjudicados principales de toda esta situación están los consumidores, ya que no llegan a fin de mes y deben pedir fiada la mercadería. “Somos un ministerio social, siempre se lo dijimos a las autoridades. Llega la última semana del mes y nuestros clientes o vecinos quieren que les aguantemos un pedido por una semana y lo hacemos, porque son quienes nos dan de comer durante todo el año”, dijo.

Por último, Soria aseguró que sigue en marcha con el proyecto para que todos los comerciantes minoristas puedan implementar Precios Cuidados. “Se van a poder sumar todas las pymes locales. El tema es que con este desorden de precios es imposible lograrlo; esperemos que esto pare”, concluyó.

Redacción / NTV