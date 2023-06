Ponce: "Mi cábala siempre fue venir a votar a las 8:30"

“Estoy súper tranquilo la verdad. Me pongo a pensar las dos veces anteriores que me postulé para intendente y ahí sí tenía una buena cantidad de nervios, pero ahora estoy muy muy tranquilo”, dijo esta mañana Enrique Ponce, candidato a intendente de la ciudad de San Luis por el sublema San Luis Somos Todos, mientras cumplía con su deber cívico en el colegio “Paula Domínguez de Bazán” de la capital. “Mi cábala siempre fue venir a votar a las 8:30”, confesó mientras hacía la fila junto a uno de sus hijos.

“Yo ya hice lo que tenía que hacer. Y ahora bien, por irme a mi casa. Allí me quedaré, me desactivo, calculo que ahora tomaré unos martes, al mediodía espero que haya ravioles, después de un par de películas, a las a las seis ya me activo de nuevo y después a la sede del partido, a llorar o a festejar”, bromeó.

Sobre la marcha de los comicios, opinó que aún “es muy temprano y seguramente siempre va a haber algún inconveniente, como en todos lados: que falta en boleta, que no, que esto, que lo otro, pero veo buena organización desde el punto de vista electoral, con lo logístico. Así que me parece que va a andar todo tranquilo”.