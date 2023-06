Los barrios del noroeste de la capital recibieron la "Caravana del Triunfo"

Este domingo, la “Caravana del Triunfo”, conducida por la fórmula a la gobernación por el lema Unión por San Luis, Jorge “Gato” Fernández y Eugenia Catalfamo, visitó las barriadas del noroeste de la capital puntana.

El recorrido se hizo por seis plazas y espacios verdes de los barrios AMEP, 292 Viviendas, Santa Rita, 1º de Mayo y La Merced, donde además se organizaron eventos para que puedan disfrutar todas las familias; donde no faltaron la música, los sorteos, los espectáculos en vivo, los juegos infantiles y las competencias deportivas.

Fernández aprovechó el contacto con los vecinos de la capital para dejar en claro que “toda mi vida hice declaración jurada de bienes cuando asumía un cargo y hoy están en la Escribanía General de Gobierno. Mientras que el candidato de la oposición entró después que yo al Gobierno y que yo le conozca no tiene ninguna actividad privada. Sin embargo, tiene 32 inmuebles, mientras que yo tengo 31 menos que él”, y así provocó el aplauso generalizado de todos los que lo escuchaban.

Enseguida dijo: “No tengo ningún temor a hablar de corrupción, no tengo temor a nada y no tengamos tampoco temor, ni sintamos de qué avergonzarnos. En el San Luis de 1983 no había las 70 mil viviendas que hoy existen, no estaban las autopistas, ni los caminos ni las rutas pavimentadas; no estaba el gas natural ni las cloacas, no estaban los hospitales que hoy tenemos ni tampoco las escuelas. Todo esto lo hemos construido entre todos y nos costó muchísimo. Siempre defendiendo la dignidad y los intereses de la provincia. Y tuvimos que demandar a la Nación en reclamo de nuestros derechos, y el tiempo y la justicia después de muchos años de pelea nos dieron la razón. Por eso les digo, dennos la oportunidad, con la Eugenia tenemos muchísimas ganas de gobernar la provincia”.

La caravana

El primer punto de la recorrida fue la plaza Gabriela Mistral del barrio AMEP, donde los esperaba el candidato a intendente, Enrique Ponce. Luego se trasladaron hasta la plaza Aeronáutica donde Soledad "La Rulo" Neiro los esperaba con todos los vecinos y vecinas que querían ver, escuchar y tomarse una foto con la fórmula.

El tercer punto fue la canchita frente a las 292 Viviendas y el barrio Santa Rita: allí los esperaba el actual intendente, Sergio Tamayo. Un rato más tarde siguieron viaje hasta el barrio 1º de Mayo donde otro de los candidatos a intendente por el lema Unión por San Luis, Alan Sosa Tello, los esperaba con toda la barriada.

En la cancha Libertad otra vez el candidato a la reelección para la intendencia de la capital Sergio Tamayo organizó otro evento con los militantes y vecinos. Para cerrar la jornada, la caravana llegó hasta el Club La Merced, donde Horacio Sargiotto (candidato a intendente) y Carlos Alcaraz los esperaban.

Prensa Unión por San Luis/MGE