Repensar la masculinidad: un espacio de reflexión y escucha

Cerca de veinte hombres se reúnen cada miércoles en el Centro Cultural "José La Vía" para dialogar, repensar y reflexionar sobre la masculinidad, en el espacio "Otras formas", una charla-taller que invita a los puntanos a concurrir de 17 a 19 con entrada libre y gratuita.

La iniciativa salió desde el área "Masculinidades" de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad. "Entendemos que es una necesidad el encontrarnos entre varones en espacios que no respondan a las lógicas tradicionales de aquellos lugares o grupos que habitamos frecuentemente y que nos facilite la posibilidad de hablar de temas que nos inquietan o incomodan y que no solemos hablar con nuestros grupos de amigos", explicó Mario Jofré, coordinador de la actividad.

Uno de los objetivos para el 2023 desde la Secretaría era crear y afianzar un espacio con estas características. "El año pasado trabajamos con una campaña de sensibilización y difusión de la temática y entendimos que el paso siguiente debía ser el de generar un espacio de encuentro donde profundizar el trabajo, el debate y propiciar la reflexión entre pares. Encontramos en la Municipalidad el apoyo necesario, no solo por cedernos el espacio físico para los encuentros, sino que, además, el 20 de abril se declaró la propuesta como Interés Legislativo Municipal", contó el coordinador.

"Las diferentes formas de vivir una masculinidad existen y existieron siempre, la diferencia es que hoy hablamos de ella", Mario Jofré (Coordinador de "Otras formas")

Jofré explicó que el grupo tiene una lógica de trabajo, un encuadre que busca sostener y que se basa en recursos que les brinda la psicología comunitaria, el trabajo social y la educación popular. Desde la modalidad taller, la circularidad de la palabra y la construcción colectiva se busca reflexionar sobre un tema puntual en cada encuentro.

"Como coordinador del espacio asumo la responsabilidad de diseñar un taller para cada encuentro, con alguna dinámica que introduzca el tema a tratar, que nos enganche como participantes y que nos predisponga a trabajar, a debatir, a que cada uno pueda hacer su aporte y compartir su mirada o experiencia", expresó.

Sin embargo, el responsable está abierto a las sugerencias o inquietudes de quienes participan. "Nos pasó en estos meses de trabajo que alguno de los compañeros propone que quiere hablar de determinado tema y lo abordamos. En ocasiones nos ocurre que el tema surge espontáneamente el día del encuentro, que alguien llega con una inquietud, con algo que le sucedió, y es en ese espacio donde se siente en confianza y contenido para compartirlo, para ser escuchado y acompañado".

"'Otras formas' le da lugar a varones que estamos en el proceso de cuestionar y problematizar actitudes", Rodrigo (Participante)

Joaquín Leyton es un joven de 20 años que empezó a ir al espacio "Otras formas" para poder repensar y cuestionar ciertas actividades impuestas en la sociedad que como varón los interpelan.

"El espacio es un lugar que invita a la participación de una manera dinámica con temáticas variadas donde debatimos y reflexionamos actitudes. En mi caso me da motivos para poder expresarme de manera libre, sentirme cómodo, hablar a gusto sobre cosas que me incomodan para transformar mi realidad. Espero que perdure en el tiempo, porque son necesarios e invito a que formen parte", contó.

A "Otras formas" también se sumó Rodrigo, licenciado en Trabajo Social que, gracias a la invitación de Mario, comenzó a cuestionar hábitos, costumbres y algunas formas de relacionarse que le generaban ruido.

"Además, es un espacio de construcción colectiva, quiere decir que nadie tiene el saber o la verdad absoluta. Es a partir de ahí que me parece que estos lugares vienen a visibilizar y a dar voz a varones que estamos en el proceso de empezar a cuestionar y problematizar actitudes y prácticas que, la verdad, no están buenas", agregó Rodrigo.

"Es importante apoyar estas movidas desde nuestra exposición, porque no existen muchas en la ciudad", Augusto (Participante)

Augusto, otro de los muchachos que se sumó al espacio desde que se inició hace aproximadamente tres meses, expresó que lo ve como un lugar de contención donde pueden ir con algún problema que lo movilizó, ya sea propio o de un conocido, y dialogarlo entre todos para solucionarlo o buscar alternativas.

"Contamos con un apoyo que está libre de insultos. Me gusta que aprendemos nuevas formas de escucharnos y apoyarnos sin esos tintes de violencia que están muchas veces muy naturalizados. Trato de ir a todos los encuentros, por más que se me complique o esté cansado, porque viendo la cantidad de espacios que hay para mujeres que están re buenos en los distintos ámbitos y los muy pocos lugares que hay para varones, me dice que parecería que es un solo sexo el que carga con la búsqueda de la igualdad. Son cambios que afectan a ambos sexos por igual. Me parece muy importante que cuando se dan estas movidas para nosotros, varones, apoyarlas desde nuestra exposición, invitar a nuestros amigos a que participen y hacer el esfuerzo para mantenerlo", explicó el joven.

Luego de cada encuentro, los chicos comparten un resumen de lo que trabajaron, de lo que se habló y surgió en el grupo, así todos tienen posibilidad de acceder y poder aportar.

"A quien desee sumarse le podemos decir que se acerque, que será bienvenido, que priorizamos generar un clima de compañerismo, respeto y contención donde sentirse cómodo para hablar de lo que nos incomoda", destacó el coordinador.

Mario agregó que falta mucho en la sociedad para ver un cambio transversal e igualitario. Falta una representación real de la diversidad que implica el género y, en esa línea, también de las masculinidades. Para Jofré, se encuentran algunos modelos en las publicidades que, por ejemplo, se animan a romper algunos paradigmas y de pronto ponen a un hombre en algún trabajo de cuidado. "Normalizar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, responsabilizarnos del autocuidado de la salud, ampliar el registro y la expresión de las emociones son algunos de los cambios que necesitamos hacer", expresó.

Además, el coordinador explicó que los varones deben comprometerse como colectivo. "Con luchas que impactan directamente en el logro de los cambios que mencionamos recién, es una urgencia que no terminamos de dimensionar. Hoy por hoy, en el Senado de la Nación se trabaja en comisiones el proyecto de ampliación de licencias parentales y muchos varones no están ni enterados de lo que esto implica", concluyó.

