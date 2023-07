Villa Deportiva: las vacaciones de invierno se disfrutan al máximo

No existen mejores espacios para las niñeces y las juventudes que aquellos lugares donde hay contención, buenos valores y motivaciones. Por eso, la Villa Deportiva es una de las opciones más destacadas para disfrutar durante el receso de invierno. Con diferentes disciplinas del deporte, actividades lúdicas y recreativas, está todo preparado para recibir a las familias puntanas que quieren pasar momentos inolvidables.

“Este lugar nació con las puertas abiertas para la comunidad, tanto de San Luis como de la provincia en sí. Y las vacaciones no son la excepción. Los chicos tienen tiempo libre y se les da- la oportunidad para que puedan venir a disfrutar, a participar del predio que sigue en construcción, pero del que tenemos la enorme alegría de saber que es un ámbito para que las vecinas y los vecinos aprovechen a diario. Todos los días se ve lo hermoso que es esto, pero sobre todo por la calidez humana de quienes vienen”, manifestó el director de la Villa Deportiva, Juan Pablo Funes Bianchi.

En términos generales, quienes quieran acercarse a la zona pueden acceder a diferentes alternativas, juegos, fútbol, básquet, rugby, pádel, hockey, hasta el 21 de julio; de 11 de la mañana a 13 y de 15 a 17. Pero también pueden aprovechar el cine, que es gratuito, para grandes y chicos. Estará disponible hasta el 21 de julio, con funciones a las 11 de la mañana y a las 15.

Entre las atracciones, el personal de Seguridad Vial dispone un circuito de educación, para que quienes quieran asistir con sus bicicletas y monopatines puedan hacerlo. Incluso dispusieron kartings. Las sonrisas coronan cada encuentro. Y lo más importante, se graban conocimientos invaluables.

“Uno ve que los chicos se van apropiando del lugar y es lo más hermoso que nos puede pasar, porque esto no es del Gobierno, es de la gente, de la sociedad. Ha sido creado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, para que el pueblo de San Luis lo disfrute y el pueblo se ha adaptado de la mejor manera”, dijo Funes Bianchi.

Lo más sano del mundo. Los chicos también aprovechan las instalaciones para practicar diferentes disciplinas.

De acuerdo a lo que especificó, lo que tiene de particular la Villa Deportiva es que se trabaja en conjunto con muchos ministerios. Por mencionar, accionan junto a Salud, Educación, Seguridad, también con las secretarías de las Juventudes y de Ambiente.

“En lo personal soy un hombre del deporte, de nacimiento. Por mi historia, mi papá, mi mamá, mi familia. Pero también porque transité el camino del deporte como jugador de fútbol en algún momento. Realmente me tocó hacer dos inauguraciones gigantes, por lo que le agradezco absolutamente al Gobernador que me dio la oportunidad. En su momento, hice la inauguración de La Pedrera, que hoy es un hito. Y después me tocó ser el primer director de esta Villa Deportiva. En la diaria, veo muchas niñas, niños y adolescentes que disfrutan esta instalación y que son felices. Construir estos lugares para que la familia sea feliz es lo mejor que puede pasar. Hemos sentado las bases y la gente es la propietaria de esto”, remarcó.

Mientras se concretaba la nota con El Diario de la República, un grupo de chicos se entretenía en el cine; un par de niños se quedó jugando a la pelota en las canchas. La gente y el equipo de trabajo pasaban por el lugar con mirada de satisfacción. Y es que se trata de una propuesta que permite que lo más preciado que puede tener la sociedad esté lejos de la calle y lo que ofrece la calle.

“Esto es un sueño del Gobernador. En San Luis, los sueños se cumplen rápidamente. Hoy, es un lugar lleno de vida, alegría, sonrisas, con actividades que en apenas tres meses de aplicación ya generaron cosas muy positivas. Esa es una enorme forma de hacer las cosas y la Villa Deportiva refleja la forma en la que se hace todo. Acá se comparte, se está lejos de lo que hace daño, de las adicciones, del consumo. Se hace mucho por la salud mental. El deporte es una de las herramientas más importantes para luchar por la calidad de vida”, concluyó.

