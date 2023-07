"Música para leer: el principito" sonará en Casa del Poeta

Los sabios dicen que "El Principito", la obra literaria más famosa de Antoine de Saint-Exupéry, se debe leer en diferentes etapas de la vida porque se entiende de manera distinta y, depende la edad, las enseñanzas son otras y siempre dejan una huella a quien lo tiene entre las manos y explora el planeta donde se encuentra el protagonista.

Para que la experiencia narrativa sea aún más memorable, Jorge Martín decidió ponerles música a diferentes fragmentos de "El Principito" y la presenta en "Música para leer", el concierto que se realizará este miércoles a las 17 en el auditorio del museo Casa del Poeta en la Villa de Merlo. Quienes quieran asistir podrán concurrir a las 17. Las entradas cuestan 700 pesos en puerta.

Martín contó que el proyecto nació en 2012 cuando el pianista mendocino decidió componer la obra musical con el objetivo de que acompañe la lectura del libro. Luego se transformó en audiolibro, cuando se decidió incorporar una reinterpretación visual de la obra y textos sonoros a través de lecturas. Todo pensado como un relato sincrónico de música, visuales y textos.

El formato se llevó a los escenarios con la posibilidad de que participen varios artistas que aporten sus visuales y lecturas. Las proyecciones ilustrativas fueron especialmente realizadas por la artista visual Sandra Barrozo sobre los distintos pasajes de la historia.

"Venía de escribir un requiem y quise pasar a las antípodas en cuanto componer y presentar una obra totalmente diferente. Surgió la idea del audiolibro y me di la oportunidad de presentar algunas piezas sueltas en mis conciertos para piano. El público me preguntaba de qué se trataba y al contar que era sobre 'El Principito' me entusiasmé para armar su propio espectáculo", recordó el compositor.

Jorge se presenta por primera vez en la Casa del Poeta como artista, pero anteriormente la visitó en varias oportunidades. "Siento una admiración por Agüero porque creo que fue un poeta muy comprometido con el pueblo y lo nacional", agregó.

Su lazo con "El Principito" viene desde joven y lo marcó al ser uno de los primeros libros que leyó a conciencia. "Siempre estoy atado a obras literarias, aunque es la primera vez que realizo este tipo de soundtrack", contó el artista, quien también tiene trabajos relacionados con el cine mudo, un plato fuerte dentro de su carrera.